El Real Madrid responde a las primeras palabras de Pablo Laso tras su destitución y anuncia a Chus Mateo, hasta ahora segundo del técnico vitoriano, como nuevo entrenador del primer equipo de baloncesto para las dos próximas temporadas. El conjunto blanco, además, relata en el comunicado oficial emitido en su página web que el club y Laso han decidido «de mutuo acuerdo» separar sus caminos.

«El Real Madrid C. F. comunica que Chus Mateo será el entrenador del primer equipo de baloncesto las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024», comienza la nota compartida por el Madrid este martes. «Chus Mateo ha estado vinculado al Real Madrid como entrenador de la cantera o como entrenador ayudante desde 1990 hasta 2004 y, desde 2014 hasta la actualidad, como entrenador ayudante de Pablo Laso».

Sin embargo, más allá del ok de Mateo para reemplazar a Laso como primer entrenador, destaca en el comunicado la decisión que habrían acordado el club y el ya ex técnico de la entidad. «Asimismo, el Real Madrid C. F. y Pablo Laso han decidido de mutuo acuerdo finalizar su vinculación como entrenador del primer equipo de baloncesto», se anuncia.

Al contrario del comunicado del lunes, el Real Madrid sí se explaya en palabras de reconocimiento hacia Laso en este nuevo escrito. «El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño a Pablo Laso por dirigir a nuestro equipo en una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Durante las 11 temporadas que ha estado al frente de nuestro primer equipo de baloncesto, Pablo Laso ha ganado 22 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas, 6 Copas del Rey y 7 Supercopas». «El Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida. El Real Madrid siempre será su casa», finaliza.