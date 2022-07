El Madrid borra a Laso de la web horas después de su despido

El desencuentro entre Pablo Laso y el jefe de la sección de baloncesto del Real Madrid es absoluto y para muestra un botón. El ya ex entrenador del conjunto blanco ha sido borrado de la página web del equipo con absoluta inmediatez y prioridad, al tiempo que el club emitía un comunicado en el que confirmaba el cese de Laso, alegando motivos médicos. El entrenador ya no aparece en el roster en el site oficial del Madrid y confirma que no hay vuelta atrás a su ruptura con el equipo con el que se ha coronado en la historia reciente del baloncesto.

En la web del Real Madrid, en el apartado de cuerpo técnico, tampoco aparece aún la figura de entrenador principal, ocupada durante diez años y hasta el 4 de julio de 2022 por Pablo Laso, así que la única novedad, dentro de una decisión fulminante, es la de apartar a Laso de todo vínculo con el club después de la ruptura, pese a que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo con cosas aún por cerrar.

Chus Mateo, que apunta a ser el primer entrenador siempre y cuando acepte el cargo después del despido de Laso, aparece en primer término aunque aún con la vitola de entrenador ayudante, denominación que comparte con los otros dos ayudantes en el grupo de fieles de Pablo, Paco Redondo y Lolo Calin. Paco Trapero, otro hombre de confianza del entrenador, sigue de momento como preparador físico oficial del Real Madrid.

El precedente de Carroll

La medida de borrar a Laso de la página web oficial del club no sorprendería tanto de no ser por el precedente inmediato vivido con Jaycee Carroll, otra leyenda de la sección. El tirador de Utah se mantuvo junto al equipo durante nueve meses hasta que por fin se borró su nombre del roster oficial del equipo, un periodo muy prolongado que contrasta con las escasas horas que se ha tardado en limpiar la figura del director de la mejor orquesta de la historia reciente del Real Madrid.