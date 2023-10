Leyenda Doncic: recibimiento apoteósico e insignia de oro y brillantes de manos de Florentino Pérez

Luka Doncic fue recibido de manera apoteósica y como una leyenda por la afición del Real Madrid y por Florentino Pérez en el Wizink Center. El ex jugador madridista, y actual jugador de Dallas Mavericks, recibió el calor del madridismo justo antes de medirse en un histórico partido ante el equipo que le vio crecer.

«No sé qué decir, es un día muy especial para mí. Muchas gracias a todos por venir. Estoy emocionado de ver ex compañeros, ex entrenadrores y gente con la que estuve siete años aquí», afirmó Luka Doncic ante toda la afición del Real Madrid en el Wizink Center tras recibir un homenaje a la altura de una leyenda como es el jugador esloveno. El madridismo coreó su nombre durante varios minutos y se llevó una ovación histórica.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le hizo entrega a Doncic de una insignia de oro y brillantes por su papel de embajador del Real Madrid en la NBA y en Estados Unidos justo antes de empezar el partido. Luka Doncic creció y se formó en el club blanco, se marchó posteriormente a la NBA y ha terminado convirtiéndose en uno de los mejores del mundo.

Luka Doncic empezó en el quinteto inicial de Dallas Maveriks a pesar de que llegaba renqueante con algunas molestias. El jugador esloveno comenzó el partido anotando tres triples de manera consecutiva en los primeros minutos de juego. Justo después se sentó y terminó el primer cuarto del partido descansando, después de mostrar a su ex afición que su talento es descomunal.

Tras la finalización del primer cuarto en el Wizink Center, se aprovechó para realizar un homenaje a los campeones de la décima Euroliga del Real Madrid de baloncesto con Luka Doncic posando con el trofeo junto a Florentino Pérez en el centro de la pista. Junto al jugador esloveno, algunos de sus ex compañeros en esa mítica Copa de Europa como Felipe Reyes, Sergio Llull, Randolph, Thompkins, Maciulis o el Chacho Rodríguez posaron junto a él.

El amor de Doncic por el Real Madrid

«No he cambiado mucho desde que me fui. Ahora tengo más barba, cinco años más de baloncesto en la NBA… Pero tampoco creo que haya cambiado mucho. Si algún día vuelvo a Europa, seguro que volveré al Real Madrid, eso es seguro al cien por cien, pero no sé cómo va a ser el futuro. Me vienen muchos recuerdos a la mente solo estando aquí, son muchos recuerdos bonitos y estoy muy feliz de estar de vuelta», reconoció Luka Doncic en medio de una enorme expectación mediática en el WiZink Center en la previa del partido.

«Todos están muy felices de estar aquí, estamos en pretemporada y jugar contra el Madrid no va a ser fácil. El recibimiento va a ser muy emocionante para mí y tengo muchas ganas de verlo», añadió, sabedor de que se iba a llevar una ovación histórica por parte de una afición que le vio crecer hasta convertirse en el mejor jugador de Europa con apenas 19 años y que le sigue adorando.