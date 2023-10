Salah Mejri: «Para Doncic es un sueño volver a Madrid»

Salah Mejri está de vuelta en Madrid. El pívot tunecino, que actualmente trabaja como embajador de la NBA, asistirá este martes al esperado duelo entre dos equipos cuyas camisetas defendió, el Real Madrid y Dallas Mavericks, algo que comparte con dos jugadores que sí se vestirán de corto, Facundo Campazzo y Luka Doncic. Mejri atiende a OKDIARIO y lo hace contento por estar de vuelta en una ciudad donde vivió durante dos etapas (2013-15 y 2019-20).

Pregunta: ¿Qué tal sienta volver a Madrid?

Respuesta: Muy bien, muy bien. Siempre está bien volver a esta ciudad maravillosa en la que he jugado dos veces, antes y después de la NBA. Y es la ciudad donde está el Real Madrid, el equipo que tengo en el corazón desde que soy pequeño.

P: ¿Sigues al Madrid como un aficionado más?

R: Sí, siempre, tanto al equipo de fútbol como al de baloncesto. He jugado con muchos de los jugadores de la actual plantilla de baloncesto como Sergio, Rudy, el ‘Chacho’… Y en el fútbol… ¡Hala Madrid! Para siempre, para toda la vida.

P: El equipo de baloncesto es campeón de Europa y encima ha fichado de vuelta a Campazzo…

R: Con Facundo va a estar mucho mejor el equipo, segurísimo. Los chicos conocen bien a Facu y Facu también conoce muy bien al equipo. Estoy seguro de que su fichaje ha sido una gran decisión. El Real Madrid es un equipo que está hecho para ganar, no solo para jugar, y creo que como siempre va a estar en la Final Four. Es un equipo que tiene mucha historia y jugadores que son ‘top’ en Europa, si no en el mundo.

P: ¿Quiénes ves como sus máximos rivales en la Euroliga?

R: El baloncesto siempre está cambiando mucho. Alemania ha ganado el reciente Mundial y eso demuestra que el nivel del baloncesto europeo es muy bueno en este momento. En la Euroliga todos los equipos están muy cerca, no hay uno muy bueno respecto a los demás. Creo que el Milan ha hecho muy buen equipo con Mirotic. Los equipos griegos siempre son muy peligrosos y nunca sabes qué puede pasar con ellos. El Monaco también hizo muy buena temporada el año pasado, el Efes… Es muy difícil hacer un pronóstico en este momento de la temporada.

Reencuentros que molan en Madrid 💙 pic.twitter.com/adzizB8YbE — NBASpain (@NBAspain) October 9, 2023

P: Este martes va a ser el gran día de Doncic en Madrid. Tú lo conoces bien porque jugasteis juntos. ¿Esperabas que alcanzara el nivel de gran estrella que tiene en la NBA?

R: Yo conozco muy bien a Luka, hemos jugado juntos en el Madrid y también los Mavericks. Y sé muy bien lo que significa Madrid para Luka y no solo el equipo, también la ciudad. Ha crecido aquí, ha vivido mucho, ha ganado mucho, y creo que este partido lo han hecho por él. Para todo el mundo es un sueño volver al lugar donde has crecido. Va a ser un partido muy especial para él y también para Facu y para mí, los tres hemos jugado en los dos equipos.

P: Como seguidor del Madrid de fútbol, ¿crees que ha faltado fichar algún delantero este verano?

R: Todos queremos a alguien que reemplace a Karim y no lo hemos hecho. Pero Bellingham está haciendo muchas cosas especiales. Y el Madrid siempre es el Madrid. Los jugadores van pasando, pero el Madrid siempre está ahí y por eso es el mejor club del mundo. Seguro que ha faltado algún fichaje este verano, pero hace dos años también faltaron muchos fichajes y ganamos la Champions. La camiseta del Madrid siempre juegan. Sea con buenos jugadores o con jugadores no tan buenos, siempre vamos a estar arriba.

P: ¿Y a ti te vamos a ver jugando pronto? ¿Cuáles son tus planes?

R: No, yo he parado de jugar ahora y al 99 por ciento creo que ya es para siempre. Ahora estoy trabajando como embajador de la NBA en Europa y me gusta mucho. Veremos qué quiero hacer en un par de años.