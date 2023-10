Doncic: «Sin el Real Madrid no estaría donde estoy ahora»

Y cinco años después, Luka Doncic volvió a pisar este martes el parqué del WiZink Center. Se le vio tranquilo, sonriente, casi tímido en su comparecencia ante la prensa española a unas horas del esperado amistoso entre el Real Madrid y Dallas Mavericks. «Sin el Real Madrid no estaría donde estoy ahora», reconoció el esloveno, que llevaba mucho tiempo soñando con este día y que tiene muy claro qué es lo que no olvidará meter en la maleta de vuelta a Estados Unidos: «El jamón».

«No he cambiado mucho desde que me fui. Ahora tengo más barba, cinco años más de baloncesto en la NBA… Pero tampoco creo que haya cambiado mucho. Si algún día vuelvo a Europa seguro que volveré al Real Madrid, eso es seguro al cien por cien, pero no sé cómo va a ser el futuro. Me vienen muchos recuerdos a la mente solo estando aquí, son muchos recuerdos bonitos y estoy muy feliz de estar de vuelta», reconoció Doncic en medio de una enorme expectación mediática en el WiZink Center.

«Todos están muy felices de estar aquí, estamos en pretemporada y jugar contra el Madrid no va a ser fácil. El recibimiento va a ser muy emocionante para mí y tengo muchas ganas de verlo», añadió, sabedor de que esta noche se va a llevar una ovación de época por parte de una afición que le vio crecer hasta convertirse en el mejor jugador de Europa con apenas 19 años y que le sigue adorando.

Doncic dejó claro que ese amor es mutuo y que no caduca, con el añadido de que él se hizo un hombre en la cantera del Real Madrid, a la que llegó cuando solo tenía 12 años. «Aquí es donde aprendí todo: a hablar, a estudiar, a jugar a baloncesto y muchas más cosas. Sin el Real Madrid seguramente no estaría donde estoy ahora», se sinceró.

Pese a que está a punto de iniciar su sexta temporada en la NBA, reconoció que sigue echando cosas de menos del Real Madrid. «A algún compañero ya me llevaría a Dallas, a Rudy, a Llull, a muchos, a algún entrenador también, algún fisio… Lo que me voy a llevar seguro es el jamón», zanjó, provocando las risas del presente. Más serio se puso para recordar a Pablo Laso: «Pablo fue mi primer entrenador, me ayudó mucho y ahora tiene una oportunidad en el Bayern. Su salida ha sido como ha sido, pero yo sé que el Madrid le quiere muchísimo», subrayó.

«Seguro que este es el partido más sentimental que voy a jugar. Llevo meses esperando este partido, es muy especial, si no el más especial de todos. Me he imaginado muchas veces este momento, a Mark Cuban se lo he dicho muchas veces y siempre me decía que iba a pasar. Gracias a él estamos aquí», comentó sobre el propietario de los Mavericks. «Ojalá pudiéramos empezar la pretemporada en Madrid todos los años y ojalá me dé suerte para este año», finalizó el base esloveno.