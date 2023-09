Luka Doncic se emociona con su vuelta a Madrid: «Es mi casa»

Luka Doncic ya está emocionado con su vuelta a Madrid, la «casa» donde se formó y fue creciendo hasta convertirse en una gran estrella del baloncesto europeo. El próximo 10 de octubre se disputará en el Palacio de los Deportes el esperado partido amistoso entre el Real Madrid y los Dallas Mavericks del base esloveno, que podrá disfrutar de un emotivo reencuentro ante su antigua afición.

«Me ilusiona muchísimo. Desde el día que me lo dijeron tengo ganas de estar ahí. Me emociono porque es mi casa. He jugado allí siete años y lo he conocido todo allí. El Madrid me dio la vida para poder estar aquí. Estoy muy emocionado de poder volver», ha reconocido Doncic antes de volver a Madrid la semana que viene.

Cinco años después de dar el salto a la NBA dejando una huella imborrable en la entidad madridista, el esloveno regresará a la que siempre será su casa para vivir una noche tremendamente especial. Doncic llegó al club con apenas 13 años y siguió una progresión espectacular hasta convertirse en el mejor jugador de Europa con 19 años.

Durante sus cuatro temporadas en el primer equipo, Doncic, que es socio de honor del Real Madrid desde 2021, jugó 216 partidos y conquistó 7 títulos. Además de liderar la conquista de la Décima y ser elegido MVP de la Euroliga y de la Final Four (el más joven de la historia en lograrlo). ganó una Copa Intercontinental, tres Ligas y dos Copas del Rey.

Elegido en el puesto número 3 del draft de 2018, Doncic fichó por los Dallas Mavericks, donde está demostrando su gran talento. Fue nombrado Novato del Año en 2019 y ha formado parte del mejor quinteto de la NBA y del All Star en las cuatro últimas temporadas. Además, en 2017 guio a Eslovenia a conquistar la medalla de oro en el Eurobasket.