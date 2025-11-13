La lentitud del Gobierno con el pasaporte de Deck, un hándicap para el Real Madrid

El Real Madrid tiene un problema desde hace tiempo. Y no es puramente deportivo. Se trata del proceso de Gaby Deck para obtener su pasaporte español, algo que obliga a Sergio Scariolo a prescindir de dos de sus tres jugadores extracomunitarios en cada partido de ACB. La lentitud del Gobierno para concederle la nacionalidad supone un verdadero hándicap para el equipo blanco pese a que el argentino acumula seis años divididos en dos etapas (2018-2021 antes de marcharse a Oklahoma para jugar en la NBA y de 2022 hasta hoy).

Deck, además, confirmó este miércoles en la previa del Real Madrid-Panathinaikos, jornada 11 de la Euroliga, que ya hizo la prueba para conseguir el pasaporte, aunque esta parte del proceso ya ocurrió hace meses, de ahí que también afirmase lo siguiente: «Ahora no depende de mí, tengo que esperar a que me lo den. ¿Los plazos? No los sé, los sabrá el club en estas semanas».

Ni el alero ni el Real Madrid saben cuando podrán quitarse este ‘marrón’ de encima, ya que la ACB exige a los clubes que no superen el cupo de dos extracomunitarios en sus rooster para partidos de Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa. De hecho, el club blanco espera no llegar a la cita copera el próximo mes de febrero de 2026 con esta misma problemática, lo cual supondría una clara desventaja.

Además de Deck, Scariolo cuenta en plantilla con los estadounidenses Chuma Okeke y Trey Lyles, ambos recién llegados a España. El argentino que, como decimos, lleva ya más de un lustro residiendo en la capital, espera con cierta ansiedad su pasaporte nacional sabiendo que su condición de extracomunitario es un quebradero de cabeza para su entrenador. Más cuando el alero ha conseguido superar sus problemas físicos para rendir a su mejor nivel previo a la lesión.

Deck o la vía Okeke, las soluciones del Madrid

El Gobierno, de quien depende la expedición de su nuevo pasaporte, se está demorando más de lo normal en una gestión que siempre es costosa para los extranjeros. Incluso para un jugador que reúne seis años de experiencia en el baloncesto español. La otra vía es la de Okeke, que pugna por obtener la nacionalidad nigeriana de su padre. Así contaría como cupo comunitario en ACB y daría un respiro a Scariolo mientras Deck sigue pendiente de la lentitud de la administración española.