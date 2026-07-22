Hezonja complica su salida del Real Madrid

Mario Hezonja está complicando en exceso su marcha del Real Madrid. El procedimiento, a simple vista, era muy sencillo: un jugador que tiene en su contrato una cláusula de salida exclusiva para la NBA y quiere abonarla debe hacerlo en el preciso momento en que se lo comunica a su club de origen, siempre antes de la fecha límite de vencimiento.

El plazo máximo para el croata era el pasado lunes y, si ya llamó la atención que no fuese hasta última hora de dicho día cuando avisó a la entidad de que la ejecutaría, más ha sorprendido que aún no haya abonado ese millón de dólares pactado, de los cuales la franquicia que le fiche puede aportar hasta 850.000 euros.

Hezonja la iba a pagar de su bolsillo (junto a su agencia de representación), pero aún no lo ha hecho y ésto supone un lío para el jugador en su proceso de salida. Ya era llamativo que el alero arriesgase sin tener a una franquicia detrás, aunque tenga semanas por delante para encontrar destino en Estados Unidos, pero más todavía es que haya podido incumplir el convenio colectivo de la ACB.

Como decíamos, éste obliga a jugadores con cláusulas de corte como la de Mario a pagar la cantidad pactada con su club en el momento que se le notifica la decisión de marcharse. En el caso del jugador balcánico, que ya amagó en el verano de 2024 con fichar por el Barcelona (de hecho lo hizo, pero los culés rompieron un contrato firmado por unas declaraciones de Hezonja), no ha sido así.

El club manda

La respuesta de su representante ha sido ofrecer una cantidad mayor al Real Madrid para liberar a Hezonja, pero ahora es el club el que tiene la sartén por el mango. Cuesta imaginar que los blancos vayan a detenerse en exceso en una situación para la que ya estaban preparados y que el asunto pueda acabar en los juzgados… Pero en el baloncesto y en el deporte ya hemos visto de todo.

Otra posibilidad es que el Real Madrid se acoja al convenio y ejerza su derecho de que el jugador se quede, puesto que tiene contrato hasta 2029 y el pago de su cláusula no ha llegado en tiempo y forma. La realidad es que el equipo de Pedro Martínez ya está perfilado sin Hezonja.

De hecho, este miércoles se anunciaba el fichaje de Mikael Jantunen, ala pívot finlandés procedente del Fenerbahce, y tiene hasta este viernes para igualar la oferta del Valencia por su canterano Eli John Ndiaye, del que guarda derecho de tanteo.

Las opciones de Hezonja

Los escenarios para Hezonja, como hemos venido contando este medio, son NBA o Dubái. El de Estados Unidos, al no haber a día de hoy franquicias que le hayan realizado una propuesta en firme, es más una apuesta (arriesgada) que ha llevado a cabo el croata.

Y la de Emiratos Árabes, siempre y cuando no se trunque por cuestiones ajenas a Mario, a quien agrada y mucho ese destino, es bastante más viable. Eso sí, el resto de la Euroliga no pierde de vista a la estrella del Real Madrid, actual subcampeón. Sería un golpe de efecto para cualquier equipo de la competición.