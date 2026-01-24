Hezonja y Alex Len cierran en Lugo la semana perfecta del Real Madrid

El Real Madrid cerró su semana perfecta en Lugo ganando al Breogán con otra exhibición ofensiva (85-103). Mario Hezonja lideró la anotación de los blancos con 28 puntos, cogió seis rebotes y dio dos asistencias para 30 de valoración y Alex Len logró que Sergio Scariolo no echase de menos a Edy Tavares con 12 encestes, cuatro capturas y 17 créditos. El conjunto madridista es aún más líder de la Liga Endesa con 15 victorias y sólo dos derrotas.

El duelo no presentaba demasiada exigencia clasificatoria para un Real Madrid ya clasificado para la Copa del Rey como líder y máximo cabeza de serie, pero sí en lo físico, al tratarse del tercer partido en cinco días tras las victorias contra el Milán y el Mónaco. Por eso, Scariolo dejó en la capital de España a Tavares, Gaby Deck y Théo Maledon, este último lesionado del aductor.

La puesta en escena de los blancos fue inmejorable. Con un parcial 0-10 de salida, aprovechando los numerosos errores del Breogán desde la línea de tres puntos, el conjunto madridista enfrió el ambiente del Pazo Provincial. Pero la entrada en pista de Dominik Mavra y Sakho dieron otro aire al ataque celeste. Después de un triple de Dibba, el Breogán igualó el choque.

Francis Alonso culminó la remontada gallega (21-19), pero el Real Madrid siguió moviendo con mucho criterio el balón pese a errar tiros liberados. Los de Scariolo mandaban en el poste bajo y eso obligó a Luis Casimiro a devolver a la pista a Sakho. Su equipo lo agradeció.

El Breogán se crece contra el Real Madrid

El Breogán, mucho más intenso en defensa, empezó a creer. Cook castigó la defensa blanca con otro triple y esta vez fue Scariolo quien paró el encuentro porque la renta breoganista ya era de 8 puntos (43-35). El italiano retocó el juego interior con Len, y el gigante ucraniano se encargó él solo de apagar el incendio con ocho puntos consecutivos.

En el tercer cuarto, el Real Madrid irrumpió con una marcha y eso le permitió coger una renta que terminaría siendo decisiva, pese a que el Breogán llegó a ponerse a dos en el inicio del último asalto tras una canasta de Francis Alonso.

Entre Hezonja y Chuma Okeke, quienes firmaron 21 de los 27 puntos de su equipo en ese cuarto, allanaron el camino hacia la victoria de los blancos, pese al empeño de Mavra por mantener al Breogán. Un imperial Hezonja y dos triples seguidos de Gabriele Procida enterraron las opciones del equipo gallego de volver. Con el encuentro resuelto, Scariolo hizo debutar al joven alero ruso Egor Amosov.