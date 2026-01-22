El Real Madrid pasa por encima del Mónaco y presenta su candidatura a la Euroliga

27 días han pasado desde la derrota del Real Madrid en Mónaco. Ese ha sido el período de tiempo en el que Sergio Scariolo ha visto brotar el juego que sembró en los blancos, que este jueves pasaron por encima del último equipo capaz de ganarle en la Euroliga (90-78). Seis victorias consecutivas que impulsan al conjunto madridista muy cerca del liderato y, sobre todo, una mejoría radical tanto en defensa como en ataque que le coloca como uno de los claros favoritos a levantar el título el próximo mayo en Atenas (Grecia). Además, le roba el average a su rival tras el 105-100 de la primera vuelta.

El Palacio de los Deportes, por encima de los 10.000 espectadores y nuevamente cerca del lleno, disfrutó de un recital de los suyos, capaces de contener al subcampeón de la pasada Euroliga de inicio a fin sin dejarle mandar mediante sus mejores armas. Mike James, Matthew Strazel, Daniel Theis y Nikola Mirotic no fueron suficientes ante los Facundo Campazzo, (el mejor de los blancos con 17 puntos, 10 asistencias y 28 de valoración) Tres Lyles (20, 6 rebotes, 1 y 27), Mario Hezonja (12+4+2), Walter Tavares (13+10 capturas) y Usman Garuba (11+3+3).

El Real Madrid culminó un inicio brillante. Las ayudas del equipo blanco a los bloqueos indirectos que Mirotic, abucheado durante todo el partido por su pasado culé, trazaba contra Tavares le llevó a encadenar varias defensas sin anotar. Así, se pudo marchar hasta el 13-4 cuando apenas se cumplía el quinto minuto de partido con triples de Chuma Okeke, Alberto Abalde y Hezonja.

El croata (10 puntos en el primer cuarto) lideró el aluvión madridista que terminó en una seria ventaja frente al tercero de la Euroliga y que pudo ser mayor de no ser por los cuatro encestes de Strazel en los últimos 80 segundos (parcial de 23-13).

El Real Madrid aplasta al Mónaco

Garuba la estiró con nueve puntos en los cuatro primeros minutos del segundo cuarto en otra demostración que está en su mejor momento desde que volvió al Real Madrid. El pívot encontró facilísimo el aro del Mónaco y permitió a Scariolo hasta dar entrada a Alex Len, inusual en la Euroliga salvo cuando los blancos ganan de paliza, como fue el caso de la primera parte este jueves. Y cumplió con creces. Tavares volvió a salir para marrar cuatro encestes y cedió de nuevo el ‘5’ al ucraniano.

El Real Madrid fue a machacar y dejó al Mónaco en 28 puntos en toda la primera parte, logró una ventaja mayor al +20 a un minuto del descanso (48-26) y se marchó a vestuarios por encima de los 50 después de que Campazzo provocara tres tiros libres, anotase todos y un triple de propina (54-31). Scariolo le ha cambiado la cara al equipo en las primeras semanas de año.

La única mala noticia era que Théo Maledon apenas jugó un minuto al sufrir una molestia en el tobillo. En el arranque de la segunda parte el Real Madrid no pasó mayores apuros para contrarrestar a un Mónaco en el que sólo tiraban del carro Strazel y James. Pero el exceso de confianza no le gustó nada a Scariolo, que paró el choque con un manotazo que expresaba su enfado porque el tercer parcial marchaba 10-20 para los del Principado tras un triple de Blossomgame.

Campazzo hizo salir a los blancos del bache con un triplazo un provocando la antideportiva de Strazel que casi se podría decir que pitó el propio jugador argentino con su mirada al árbitro. El Mónaco se vino arriba en el último cuarto y volvía a haber batalla con ocho puntos de Mirotic de una tacada y salida de 4-11 a favor de los de Spanoulis (75-64).

Final sin historia

El Real Madrid se durmió y Campazzo tuvo que salir al rescate para alargar las posesiones con su dominio de pelota y dando tres asistencias magistrales, dos a Lyles y una Tavares, que mantenían una brecha de 11 puntos lo suficientemente cómoda para llevarse el duelo. El argentino agrandó la ventaja con un 2+1 decisivo que dejaba el partido visto para sentencia a falta de cuatro minutos (84-71).

El partido se alargó hasta casi las dos horas con un final lleno de tiros libres por la expulsión por antideportiva de Theis y un tiempo muerto de Spanoulis cuando quedaba medio minuto y el Mónaco iba 12 abajo. El Real Madrid cerró la doble jornada de la Euroliga con sobresaliente y sólo volverá al Movistar Arena el próximo domingo contra el Zaragoza. Antes, visitas a Lugo y París.