El futuro ya está aquí: Hugo González hace historia y debuta con el Madrid con 16 años

Aún con la resaca de la marcha de Juan Núñez al Rathioparm Ulm alemán después de las desavenencias con la dirección deportiva en la renovación del contrato del base, el Real Madrid ya presume de nueva joya mientras esta bate récords históricos y se estrena en ACB con una proyección meteórica. A sus 16 años y 8 meses de edad, Hugo González debutó este domingo en la Liga Endesa con el primer equipo madridista, convirtiéndose en el cuarto más joven de la historia en lograrlo.

Alero en camino de los dos metros de altura, González es uno de los talentos con mayores condiciones en la historia reciente de la cantera del Real Madrid. Su físico está por encima de la media de su edad en cuanto a altura y, sobre todo, explosividad, por lo que el talento vendrá acompañado en el futuro para dar el salto entre los mejores.

Hugo es un avanzado a su edad y lo volvió a demostrar en su debut ante Obradoiro. Quedaban tres minutos de partido cuando Chus Mateo quiso premiar el gran trabajo del canterano, que ha destacado en la pretemporada del primer equipo, con su debut en ACB, y este respondió con cuatro puntos y cinco de valoración en su corto periplo en el parqué. Minutos después reconocía en redes sociales su análisis de lo vivido. «Estoy soñando», escribía.

Dentro de una plantilla completísima y en la que el puesto de alero está más que cubierto, no se esperan grandes oportunidades para Hugo, quien en términos de precocidad mira de tú a tú al propio Juan Núñez, pero también a Usman Garuba y a Luka Doncic, las dos últimas grandes estrellas de la cantera, ambos ya en la NBA. Por perfil, Estados Unidos puede ser un destino propicio para González, pero el Real Madrid ya trabaja para alejar los cantos de sirena y hacer que, en caso de que su salto al otro lado del charco sea inevitable, el beneficio deportivo y económico para la entidad sea notable.

Hugo es uno de los nombres propios en la cantera del Real Madrid día tras día, desde su llegada en 2017, procedente del San Agustín de Guadalix. Su progresión ha sido meteórica y le ha llevado, con apenas 16 años, a ser uno de los destacados de España en el Mundial sub-17, en el que llegaron a pelear de tú a tú el oro con la todopoderosa Estados Unidos.

González, entonces, dejó para el recuerdo un mate espectacular, convertido en la jugada del torneo, pero también varias defensas prodigiosas y muestras de un tiro exterior más que aceptable y con mucho margen de mejora. Él es, posiblemente, el gran proyecto del baloncesto madridista para el futuro y ante Obradoiro pudo cumplir un sueño, el de vestir la camiseta del primer equipo en partido oficial, que apunta a repetirse en numerosas ocasiones a medio plazo.

Spanish wing Hugo Gonzalez looked like the top international prospect at the FIBA U17 World Cup, showing outstanding physical tools, impressive toughness and swagger and the makings of a versatile two-way skill-set. ESPN article: https://t.co/5ZEa8gccg1 pic.twitter.com/Ry837jj9ZM

— Jonathan Givony (@DraftExpress) July 19, 2022