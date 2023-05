Chus Mateo, entre lágrimas: «Es como un cuento de hadas»

Chus Mateo exhibió su felicidad tras guiar al Real Madrid a la conquista de la undécima Copa de Europa de su historia. El técnico, que toca la gloria en su primera temporada al frente del equipo, no pudo evitar las lágrimas en rueda de prensa cuando Walter Tavares, sentado a su lado como MVP de la Final Four, le agradeció su trabajo y dijo que es una de las mejores personas que ha conocido. Además, ha sorprendido al dejar en el aire su continuidad en el cargo la próxima temporada.

Final feliz

«Ha sido una temporada muy dura con un final muy feliz. Estoy muy orgulloso del espíritu de mis chicos, siempre creyeron que podían ganar, nunca se rindieron, cuando hubo lesiones, derrotas, el equipo se unió más y más y más y más. Cuando peor iban las cosas, más luchábamos. Incluso en el último partido pudimos batir a una máquina de baloncesto como es el Olympiacos».

Las críticas sufridas

«He tratado de estar muy centrado en mi trabajo. Yo entiendo que la responsabilidad que conlleva ser entrenador del Madrid no es fácil y siempre estás bajo la lupa, pero intento no hacer mucho caso. Hay mucha gente que opina y tiene menos bagaje, incluso detrás de un seudónimo. No pasa nada, está dentro de mi trabajo, asumo las críticas y que son parte del juego. Realmente pienso que ganar o perder es una anécdota. Un tiro de buena suerte hace que seamos campeones y podía serlo Olympiacos perfectamente también. Es como un cuento de hadas en el que Llull ha metido la última, sus dos únicos puntos del partido, después de un trabajo excelente por parte de todo el equipo».

La canasta de Llull

«No hay otro que meta esas canastas más que él. No había ninguna duda, todos los compañeros pensábamos en darle la bola porque no le importa asumir esa responsabilidad. La justicia poética ha sido que seamos muy felices todos, pero me alegro especialmente por Sergi. Siempre ha ayudado al equipo a mejorar. Ha jugado el final de partido y lo ha vuelto a hacer. Hemos tenido la fortuna de que hoy el baloncesto nos ha sonreído a nosotros».

Su futuro

«No quiero hablar del futuro. Ahora mismo soy muy feliz y solo quiero vivir el momento. Tenemos que jugar el miércoles contra el Betis y tenemos que intentar ganar otra vez. No sé lo que pasará. Una cerveza más, quizá hoy dos, ya veremos. Pero solo vivo el presente. Este trabajo está lleno de altibajos y solo puedes controlar lo que depende de ti».

Las palabras de Tavares

«Hoy he ganado dos trofeos. Es genial escuchar lo que ha dicho Edy. Somos una familia, suena a tópico pero es verdad. Edy es un súper clare y una gran persona, y estoy muy feliz también por él. Hay más jugadores que me han dicho cosas muy bonitas. Ha habido muchos abrazos, muchas lágrimas y muchos besos. Han explotado todas las emociones».

La continuidad de Rudy, Chacho y Llull

«Eso hay que preguntárselo al entrenador del Real Madrid del año que viene. Ojalá sigan los tres porque la de grandes tardes que han dado al baloncesto español y al Real Madrid, lo que llevan haciendo esos tres por el baloncesto… Son piezas de museo que toda siguen funcionando».