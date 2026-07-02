La cariñosa despedida de Hezonja a Scariolo: «Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo»

Mario Hezonja dedicó una cariñosa despedida a Sergio Scariolo este jueves, día en el que el Real Madrid confirmó de forma oficial la salida del entrenador italiano «de mutuo acuerdo», según el comunicado del club. El croata fue el primer jugador de la plantilla madridista en enviar un mensaje al ya ex técnico del equipo blanco. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde no ocultó su deseo de volverse a encontrar con él.

«Entrenador, gracias. Desde el día 1 creaste un entorno profesional y estableciste la cultura que debería ser innegociable en Madrid. Tengo el máximo respeto por ti y realmente valoré tu esfuerzo con el equipo cada día. ¡Te deseo lo mejor y espero que nuestros caminos se crucen de nuevo!», publicó.

Hezonja y Scariolo se dedicaron elogios en varias ocasiones durante la segunda parte de la temporada, especialmente tras la Copa del Rey, donde el alero afirmó que el italiano le había cambiado por completo. Unos meses después, el croata está afectado por su marcha, como así dejó entrever el pasado lunes cuando este y otros medios informábamos de la llegada de Pedro Martínez en lugar del de Brescia.

Esta fue la reacción de Hezonja: «En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?» El croata tendrá que lidiar con un nuevo técnico, el tercero desde su fichaje por el Real Madrid. Sería Pedro Martínez, quien nunca le ha dirigido, pero que tiene ideas de baloncesto totalmente opuestas a las de Scariolo. Eso, si finalmente no se marcha a la NBA.

Hezonja y Pedro Martínez

Cabe recordar que tiene una cláusula de salida hasta el próximo 20 de julio, por lo que cualquier franquicia podría facilitar su regreso a Estados Unidos con 31 años. Hezonja aseguró antes de la Final Four de la Euroliga que está «un 11 de contento» en el Real Madrid y su futuro, también por su contrato hasta 2029, parece que será blanco.