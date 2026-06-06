Campazzo da la cara tras la eliminación del Real Madrid: «Hay que aceptar que se ha fracasado»

Se hizo el silencio en el vestuario del Real Madrid tras la derrota (95-107) contra La Laguna Tenerife que selló su eliminación de los playoffs por la Liga y desembocó en temporada sin títulos. Año en blanco para el equipo de Scariolo. No ha tocado metal en su primer curso al frente. Facu Campazzo, que abandonó el partido tras cometer cinco faltas personales, analizó lo que ha sido esta campaña.

«Hay que felicitar al Tenerife, que fue justo ganador. Ellos jugaron una serie muy buena. Gana el mejor y, quizás, por nombre éramos nosotros, pero no lo pudimos aplicar. Hay que tratar de no sacar conclusiones en caliente. Toca levantar la cabeza y ser autocríticos tanto individualmente como colectivamente porque no se hicieron bien las correctas», inició el argentino.

«Lo hemos intentado con el esfuerzo y el corazón, cada uno lo hizo lo mejor posible, pero también hay que jugar al baloncesto y no estuvimos a la altura. Hay que aceptar que se fracasó a la hora de jugar estos playoffs de Liga. Se fracasó. Somos el Real Madrid y no tenemos que estar de vacaciones ahora. Vistiendo esta camiseta te hace jugar hasta finales de junio y nos tiene que doler. Nos tiene que doler», añadió.

Scariolo, misma línea autocrítica que Campazzo

Sergio Scariolo dio la cara tras la durísima derrota en el tercer partido de los playoffs de la Liga Endesa con la que su Real Madrid ha caído eliminado y cerraba la temporada sin títulos. Al italiano le preguntaron si entendería que el club valorase su cese en las próximas horas y este fue tajante. «La vida es así: tres golpes te cambian la perspectiva. Yo, como entrenador, no lo he conseguido. No es una pregunta para mí, yo tengo tres años de contrato».