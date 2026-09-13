Deplorables cánticos en Arabia: usan al fallecido Diogo Jota para insultar al portugués Ruben Neves

Vergonzosos actos los que han ocurrido en la liga de fútbol de Arabia Saudí. En el partido entre el Al Taawon y el Al Hilal, el futbolista portugués Ruben Neves recibió cánticos sobre Diogo Jota, el futbolista que murió en un accidente de tráfico en España, de forma despectiva. Los aficionados locales del Al Taawon empezaron a gritar «¡Jota, Jota!» como método de insulto a Neves. Una vergüenza.

Durante el encuentro, que ganó el Al Hilal por 0-6, el portugués vio cómo los aficionados le cantaban «Jota, Jota» para criticarle. Unos cánticos escandalosos porque utilizan a Diogo Jota, tristemente fallecido en un accidente de tráfico en 2025, como forma de insulto. Ruben Neves era muy amigo de Diogo Jota, ambos internacionales con Portugal.

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Ruben Neves’ reaction as Al-Taawoun fans repeat the name of his late close friend: «Jota, Jota, Jota…» 🙏 pic.twitter.com/2iPdA36H3i — RazedFootball (@RazedFootball) September 12, 2026

Cuando recibió esos cánticos, Neves hizo gestos a la grada, levantando sus brazos al cielo, una buena respuesta ante estos deplorables cánticos por parte de algunos aficionados del club saudí. Tras el partido, Ruben Neves fue contundente ante esta vergüenza vivida en un campo de fútbol: «Sólo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho… Dios los ha visto».

Diogo Jota murió en el verano de 2025 en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora. Con él, entonces jugador del Liverpool e internacional con Portugal, también falleció su hermano André. Una tragedia que conmocionó al mundo del fútbol, pero que en Arabia Saudí han manchado de forma vergonzosa en este encuentro entre el Al Taawon y el Al Hilal.