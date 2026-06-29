El rascacielos más alto del mundo se acerca a un hito importante en su construcción

Arabia Saudí sigue trabajando en la joya de la corona y la megaconstrucción más grande de la historia de la ingeniería del país: la Torre Jeddah. También llamada Kingdom Tower, será el edificio más alto del mundo después de su construcción, cuya fecha de finalización está prevista. Este gigante se levantará un kilómetro sobre la tierra, superando el Burj Khalifa de Dubái. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la construcción del edificio más alto del mundo.

La joya de la corona de Arabia Saudí es la Torre Jeddah, que será el edificio más alto jamás construido en la faz de la tierra. Este emplazamiento será la pieza central de la nueva Ciudad Económica de Jeddah, que es un proyecto urbanístico de 5,3 millones de metros cuadrados que el país está construyendo para en el futuro no sólo depender del petróleo. El epicentro de este megaproyecto será el edificio más alto de la historia, que estará construido a finales de 2028.

Actualmente, el proyecto de la Torre Jeddah, que ha sido diseñada por Adrian Smith y Gordon Gill, marcha «bastante cerca» del piso 104, localizado a 400 metros de altura. Ahora, el grupo liderado por John Peronto, director gerente de Thornton Tomasetti y jefe de proyecto de la Torre Jeddah, afronta uno de los mayores retos de la historia de la ingeniería: bombear hormigón a la altura de un kilómetro. Este es el mayor reto de la historia de la construcción.

Este ingeniero ha concedido una entrevista a Newsweek en la que ha dejado claro que «estaremos utilizando la bomba de hormigón más alta de cualquier edificio del planeta». «Primero hay que diseñar un sistema que funcione, diseñarlo de forma eficiente para que sea asequible y, después, asegurarse de que sea altamente eficaz y factible de construir», ha confirmado a este medio de comunicación.

Así será el edificio más alto del mundo

La Torre Jeddah de Arabia Saudí será el edificio más alto del mundo y tendrá más de 1.000 metros de altura, unos 3.281 pies. Con esta envergadura superará a la construcción que hasta ahora tiene este récord, que es el Burj Khalifa de Dubái, que está levantado a 828 metros de altura, unos 2.717 pies.

Una de las joyas de la corona de la Torre Jeddah será el mirador superior que se construirá a partir del piso 160, que será la «terraza panorámica» más alta del mundo. En un principio, el bloque fue construido para disponer de 167 pisos en los que habrá un hotel Four Seasons, espacios de oficinas, apartamentos de lujo y el espacio de observación más alto del mundo, situado a más de 800 metros. Esta torre estará coronada por una especie de «balsa de cristal», que será una zona de transición estructural que facilita el movimiento hacia la aguja del edificio. Esta torre contará con 58 ascensores que irán a una velocidad de 36 km/h y que harán que solo se tarde un minuto y cuarenta segundos en llegar al nivel.

El proyecto de la Torre Jeddah se anunció el pasado año 2011 y las obras se llegaron a paralizar durante un tiempo en 2023 antes de su regreso con éxito y con la esperanza de que la fecha de final de obra sea en 2028 y no más tarde de 2030. Desde el equipo de construcción aseguraron al medio anteriormente citado que el proceso marcha «mucho más rápido que nunca», así que todo hace indicar que la construcción del edificio más alto del mundo sigue su curso y en los próximos meses habrá un nuevo récord mundial en la historia de la ingeniería.