Qué quería decir David Bowie con su frase «no hay nada que aprender del éxito, todo se aprende del fracaso»

David Bowie no solo dejó un legado imborrable en la música, sino también una forma de entender la vida basada en la experimentación y el riesgo. Entre sus reflexiones más conocidas destaca una que sigue inspirando a millones de personas: «No hay nada que aprender del éxito. Todo se aprende del fracaso». Lejos de ser una frase motivacional sin contexto, resume la filosofía que guio toda su carrera artística y que convirtió al músico británico en uno de los artistas más importantes del siglo XX.

El origen de la reflexión

La frase fue pronunciada por David Bowie durante una entrevista realizada en Chile en noviembre de 1997. Al ser preguntado por su relación con el error, respondió que había llegado a comprender que el éxito enseña muy poco, mientras que los fracasos obligan a analizar en qué se ha fallado y empujan a mejorar. Incluso añadió, con su característico sentido del humor, que intentaba equivocarse «lo más posible».

Aquella respuesta reflejaba una convicción que había acompañado al artista desde sus comienzos. Antes de alcanzar la fama internacional, Bowie lanzó varios discos con poca repercusión comercial. Sin embargo, en lugar de abandonar, utilizó cada revés como una oportunidad para reinventarse, hasta crear personajes tan icónicos como Ziggy Stardust, que terminarían cambiando la historia del rock.

Usar el fracaso como motor

Para Bowie, el verdadero peligro del éxito era la comodidad. Consideraba que cuando un artista deja de asumir riesgos y se limita a repetir una fórmula que funciona, su creatividad comienza a estancarse y a fallar. Por ello, a lo largo de más de cinco décadas exploró géneros tan diversos como el glam rock, el soul, la electrónica, el pop experimental o el jazz, evitando permanecer demasiado tiempo en una misma etapa.

Su carrera demuestra que muchos de sus mayores aciertos nacieron precisamente después de momentos de incertidumbre. Esa capacidad para aceptar el error como parte del proceso creativo explica por qué David Bowie fue conocido como el camaleón del rock, un artista que nunca dejó de evolucionar.