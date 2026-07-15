La profunda reflexión de Stephen Hawking, científico: «Recuerda mirar a las estrellas y no hacia tus pies, intenta darle sentido a lo que ves»

«Recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies. Intenta darle sentido a lo que ves y conserva esa curiosidad infantil por saber qué es lo que hace que el universo exista», reflexionaba el astrofísico británico Stephen Hawking. Una de las mayores eminencias del mundo de la ciencia moderna y conocido a nivel mundial.

Con sus palabras, resume una de las ideas centrales de su pensamiento: una de las fortunas de la vida es adoptar una actitud abierta hacia la curiosidad y el aprendizaje. Dentro de sus obras sobre divulgación científica, Hawking ofreció varias reflexiones sobre el lugar de la especie humana en el universo. En este caso, habla sobre la importancia de cultivar la capacidad de asombro y de mejorar a diario.

¿Qué quiere decir Stephen Hawking con esta frase?

Esa cita de Hawking no sólo alude a que el ser humano debe sorprenderse constantemente para mejorar como persona, sino también a la disposición a aceptar lo novedoso, a no tener miedo a lo inesperado y afrontar la vida con decisión, a caminar hacia delante, sin temer lo que el camino de la vida pueda deparar a cada paso.

Además, considera esta sorpresa como un elemento que precedió a los grandes hallazgos científicos. Esa capacidad humana para investigar y comprender fenómenos que ocurren a enormes distancias y escalas de tiempo.

Otra de las interpretaciones de esta frase es la recomendación de «mirar a las estrellas, en lugar de a los pies», que nos hace Hawking, ya que esta es una forma de recordarnos que somos sólo una ínfima parte del vasto universo. Una manera eficaz de darle perspectiva al tamaño de nuestros problemas, deseos y preocupaciones.

Una frase que continúa vigente hoy en día

En una era donde vivimos pegados a las pantallas del móvil, la célebre frase de Stephen Hawking cobra más fuerza que nunca. Mirar «hacia los pies» hoy en día es perderse en el scroll infinito de las redes sociales, olvidando levantar la vista para contemplar el mundo real.

El astrofísico nos invitaba a mantener viva la curiosidad humana, recordándonos que las mejores respuestas no siempre están en un algoritmo de internet, sino en nuestra capacidad de hacernos preguntas sobre el universo y nuestro entorno.

Además, en plena revolución de la inteligencia artificial y la tecnología avanzada, «intentar darle sentido a lo que vemos» es vital. No se trata solo de acumular datos o consumir contenido de forma automática, sino de reflexionar y cuestionar todo lo que nos rodea para encontrar un propósito real.