El amor en ocasiones puede durar para siempre, aunque no siempre es así. Los recuerdos, las relaciones, las amistades y las conversaciones pueden desaparecer de un día para otro. Si uno valora la imprevisibilidad de la vida, puede que valore más a quienes le rodean, expresando sus sentimientos sin demora.

Eso es lo que intenta transmitir el actor Liam Neeson: «Detente un momento y agradece a tu pareja. Porque un día, cuando levantes la vista del teléfono, ya no estará. Vive y ama cada día como si fuera el último». La cita nos recuerda que la familiaridad no tiene que ser un descuido y que las relaciones humanas son frágiles, resaltando la importancia de vivir el presente.

El mensaje nos insta a valorar lo que tenemos en vez de centrarnos en lo que podemos perder. Liam Neeson invita también a priorizar las relaciones auténticas sobre las distracciones pasajeras y a que el tiempo con la familia, la pareja y los amigos es valioso y limitado.

Vida dentro y fuera de la pantalla

Antes de ser uno de los rostros más conocidos de Hollywood, llevaba una vida lejos de los platós de cine. De joven desempeñó diversos trabajos a la vez que practicaba boxeo de forma competitiva. Su trayectoria empezó en el teatro hasta que John Boorman lo eligió para la película ‘Excalibur’. En la década posterior, su reputación se asentó hasta que su interpretación en ‘La lista de Schindler’ le transformó en un actor aclamado en el mundo.

Su vida fuera del cine está marcada por la tragedia. Durante su carrera, conoció a la actriz Natasha Richardson, quien más tarde se convertiría en su esposa. Eso sí, en 2009, su mujer sufrió un accidente de esquí, quien falleció días después. Se mantuvo lejos de los focos y en 2016 rindió un homenaje a su esposa escribiendo: «Dicen que lo más difícil del mundo es perder a alguien que amas. Mi esposa falleció inesperadamente. Ella me trajo tanta alegría. Ella era mi todo”.