John Nash, científico premio Nobel de Economía en 1994: «Lo único más grande que el poder de la mente es el coraje del corazón”

«Lo único más grande que el poder de la mente es el coraje del corazón» es una de las frases que más se asocian a John Nash, el matemático estadounidense que ganó el premio Nobel de Economía en 1994.

La reflexión se popularizó a través de Una mente maravillosa, el filme de 2001 sobre su vida. La frase corresponde al eslogan de la campaña de promoción de la película, y figura entre los eslóganes de estreno del filme, dirigido por Ron Howard y protagonizado por Russell Crowe en el papel de Nash.

Con ese lema, la producción planteaba el eje central de la historia, el equilibrio entre el talento intelectual del matemático y la fortaleza personal que necesitó para sostenerlo.

¿Qué significado tiene la frase que se atribuye a John Nash?

El mensaje sostiene que ninguna capacidad intelectual, por destacada que sea, sustituye la valentía necesaria para enfrentar las dificultades personales. Esa lectura conecta con la propia biografía de Nash, marcada por una brillantez matemática precoz y, más tarde, por un trastorno esquizofrénico que atravesó durante casi 25 años.

Una mente maravillosa dramatiza ese contraste en su tramo final, cuando Nash retoma la docencia en Princeton pese a las secuelas de la enfermedad.

La reflexión sobre el coraje asociada a John Nash?

La cita se sigue usando en charlas motivacionales y contenidos sobre salud mental, sobre todo por el vínculo que traza entre el logro intelectual y la resiliencia emocional. Sirve para señalar que sostener una capacidad excepcional a lo largo del tiempo depende tanto del carácter como del talento.

Esa explicación coincide con el propio relato de John Nash sobre su enfermedad, que relató en el texto autobiográfico que escribió para la Fundación Nobel en 1994.

Allí, Nash explicó que su recuperación fue gradual y dependió de rechazar de forma consciente el pensamiento delirante que lo acompañó durante años, un proceso que describió como una decisión racional sostenida en el tiempo antes que como una cura repentina.

¿Quién fue John Nash, premio Nobel de Economía en 1994?

John Nash nació el 13 de junio de 1928 en Bluefield, Virginia Occidental, y fue hijo de un ingeniero eléctrico. Estudió en Carnegie Tech (hoy Universidad Carnegie Mellon), donde cambió ingeniería química por matemáticas gracias a una beca George Westinghouse, y completó su doctorado en la Universidad de Princeton con una tesis sobre juegos no cooperativos en 1950.

Entre 1951 y 1959 fue instructor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde investigó geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales a partir de la tesis «Non-Cooperative Games» que había defendido en Princeton.

En 1957 se casó con una física del MIT nacida en El Salvador, poco antes de que un trastorno esquizofrénico marcara las dos décadas siguientes de su vida, con varias hospitalizaciones en Nueva Jersey y en el hospital McLean.

La remisión de los síntomas llegó de forma gradual desde finales de los años sesenta, cuando Nash empezó a rechazar de forma consciente el pensamiento delirante. En 1994 recibió el premio Nobel de Economía por sus aportes a la teoría de juegos. Murió el 23 de mayo de 2015.