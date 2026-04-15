La fecha del mes de abril que debes evitar si te dedicas a los negocios: es clave según el Feng Shui y la tradición china

La tradición china puede ayudarnos a elegir las fechas que pueden ayudarnos a conseguir aquello que necesitamos, el Feng Shui dicta sentencia. La realidad es que los números tienen mucho que ver en la energía que sentimos. En algunas ocasiones, tenemos por delante una serie de elementos que son esenciales y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Estaremos pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, deberemos conocer, con ciertas peculiaridades que acabarán marcando la diferencia.

Estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, se han convertido en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, podrán acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es momento de conocer lo que puede pasar en breve con algunos detalles que, sin duda alguna, podríamos empezar a tener en consideración en estos días. Es clave que el Feng Shui nos dicta pueden cambiarlo todo por completo este mes de abril.

Es clave según el Feng Shui y la tradición china

La tradición china nos obliga a pensar de forma diferente, con una serie de elementos que permiten conocer la manera de atraer la suerte. Estos expertos conocen muy bien estas energías invisibles que pueden darnos alguna que otra sorpresa. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ellas.

Para el Feng Shui la colocación de los muebles y de cada uno de los detalles que harán de este tipo de elemento un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial.

Esta tradición milenaria puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia.

Un pequeño gesto como elegir las fechas de los actos que tenemos por delante, pueden acabar siendo significativas para conseguir lo que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos.

Debes evitar esta fecha de abril si te dedicas a los negocios

Los números más o menos propicios para los negocios pueden cambiarlo todo. En especial, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué podemos hacer y qué no, de la mano de una serie de detalles que nos servirán para crear un buen planning.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar un elemento que podría acabar siendo esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. La energía de estas fuerzas que desconocemos puede ayudarnos a obtener lo que necesitamos.

Los expertos Theqiflow: «Para tener éxito en los negocios, es necesario comprender el entorno. El año 2026 marca el regreso del Caballo de Fuego Yang (Bing Wu). La última vez que el mundo experimentó este pilar energético específico fue en 1966. El Elemento es Fuego Yang, que se sitúa sobre el Caballo (también Fuego). Esto crea una estructura de «doble fuego». En términos empresariales, esta energía favorece la velocidad, el marketing agresivo y el dominio visual. No es un año para un crecimiento sutil; es un año para hacerse notar. Los negocios que sean «tímidos» en 2026 serán ignorados».

Siguiendo a los mismos expertos, siendo un elemento de fuego, hay algunos sectores que se llevarán la palma y pueden convertirse en los más favorables para los negocios:

Tecnología e IA: Específicamente software y tecnología visual.

Belleza y Bienestar: Estética, cosméticos y servicios para la salud del corazón.

Creación de Contenido: Medios digitales, agencias de branding y entretenimiento.

Energía: Energía solar e infraestructura eléctrica.

Tenemos un año propicio y ahora sólo nos falta un detalle importante, la manera de colocar el escritorio o nuestras cosas para atraer esa riqueza que buscamos:

Sector de la Riqueza (Norte): La Estrella de la Riqueza #8 vuela hacia el Norte. Sin embargo, ten en cuenta que en 2026, el Norte también es la ubicación de los Tres Asesinatos.

Acción: Puedes colocar una fuente de agua aquí para activar la riqueza, pero NO realices renovaciones, perforaciones o excavaciones en el sector Norte este año. Debe permanecer estructuralmente tranquilo.

Prosperidad Futura (Sureste): La Estrella de la Victoria #1 está en el Sureste. Esta es la mejor ubicación para el escritorio del CEO o el equipo de ventas. Sentarse aquí mejora la suerte en la carrera y la ventaja competitiva.

Sector del Desastre (Suroeste): La Estrella de la Desgracia Amarilla #5 está en el Suroeste.

Acción: Mantén esta área tranquila. No coloques al CEO aquí. Coloca objetos pesados de metal (como un Wu Lou de latón o pesas) para suprimir la energía de la tierra.

Busca un día propenso para una reunión, quedan unos días de abril el 26 es quizás uno de los más prósperos para hacer una reunión. Pero antes, prepara la oficina con un ritual de lo más poderoso:

Cura de Sal y Arroz: Mezcla arroz crudo, sal marina y hojas de té en un cuenco. Espolvorea esta mezcla en cada rincón de la oficina. Déjala toda la noche para absorber la energía Yin. Barre al día siguiente y deséchala afuera.