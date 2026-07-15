Vota: ¿qué goleador del Mundial 2026 tiene la casa más espectacular?
Los goles se celebran sobre el césped, pero fuera de él las grandes estrellas del fútbol también compiten en otra liga: la del lujo inmobiliario. Los máximos goleadores del Mundial de 2026 viven en algunas de las casas más espectaculares del planeta, con mansiones que cuentan con piscinas infinitas, gimnasios, salas de cine, jardines de ensueño y vistas privilegiadas. Pero solo una puede llevarse el título de la más impresionante. ¿Cuál elegirías tú? Vota y decide qué goleador merece ganar.
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