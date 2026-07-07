¿Cuál es la mejor película de terror actual? Vota por tu favorita
El cine de género ha cambiado en los últimos dos años
El cine de terror está de moda, pero no cualquier tipo de cinta. Los grandes fenómenos cinematográficos de éste y del año pasado han sido producciones muy modestas, pero increíblemente originales. Existe una generación de creadores que vienen del mundo de YouTube y que han sorprendido a la crítica y al público con ideas revolucionarias. Recogemos las cuatro más importantes de los dos últimos años para que decidas cuál es tu favorita.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios