Ylenia Padilla en ‘¡De viernes!’: «Me hubiera venido mejor encontrar a Jesucristo antes»

Este 17 de abril, Ylenia Padilla ha sido la primera entrevistada en el plató de ¡De viernes! Dos semanas después de haber dado una entrevista grabada para el mismo programa de Telecinco, la de Benidorm se ha enfrentado a los colaboradores en directo. La estrella a la que conocimos en Gandía Shore y después como concursante en Gran Hermano VIP, GH DÚO e, incluso, como colaboradora de Sálvame. Tras varias polémicas por publicar y difundir en redes sociales mensajes homófobos y transfóbicos, la tertuliana (que también hizo sus pinitos en la música) ha regresado para aclarar todas sus sombras.

«Me ha costado mucho dar este paso y decidirme», ha dicho Ylenia ante la decisión de volver a sentarse en directo ante las cámaras, y es que la última vez que la vimos en televisión fue en noviembre de 2020.

Ylenia ha asegurado que ha tardado «un año» en tomar la decisión de volver a Telecinco y ha dicho: «He dado mucho por esta cadena y que han sido poco agradecidos conmigo y han ido a por mí a machete, como impidiéndome crecer más. A otros, siempre hombres, se les daban alas». Cuando le han pedido que dé nombres, ha hablado de, por ejemplo, personajes como Suso Álvarez.

Ylenia Padilla se sincera y reconoce que estaba completamente desbordada, llena de dolor y rabia, sin saber cómo reaccionar: «He sufrido un linchamiento total». 🪩 #DeViernes

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«No se me tomaba en serio y se impedía que se me tomara en serio. Una vez que me fui, maté mi personaje», ha dicho Ylenia, además de confesar que «me cargué la tele a martillazos. Me quedé muy a gusto».

«Parece que los ataques durante meses a mujeres se han normalizado, pero si esto le pasa a un hombre que ha hecho cosas más graves que yo se le dice: ¡Pobrecito!», ha reconocido la ex de Gran Hermano VIP refiriéndose a la época en la que recibió críticas por sus comentarios de odio contra la comunidad LGTBI. «Yo siempre he apoyado al colectivo y recibir ese odio me dolió mucho».

«Yo he tocado fondo absoluto. He acudido a pedir ayuda (a psicólogos)», ha continuado diciendo Padilla.

Cuando, desde ¡De viernes!, le han sacado varios de los vídeos de sus directos en redes sociales en los que atacaba al colectivo LGTBI y a otros personajes famosos como a Amor Romeira u Oriana Marzoli, Ylenia ha dicho en directo: «Otra vez se sacan vídeos sacados de contextos en los que yo respondo a los ataques». Todos estos ataques están en un proceso judicial, a lo que la entrevistada ha aclarado: «Yo confío en la justicia y, si queréis, cuando salga la sentencia, hacemos otra entrevista».

Ylenia se ha justificado diciendo que sus ataques venían después de «meses de amenazas de muerte contra ella y su familia». Además, ha continuado alegando que: «El error fue irme de la tele, no ir a terapia, encerrarme en casa y acudir a las redes, que es el peor sitio al que se puede ir. Estaba fuera de mí (…) No existe el delito de odio misógino; a otros colectivos se les protege más».

«Me hubiera venido mejor encontrar a Jesucristo antes, pero ahora vive dentro de mí», ha dicho en directo Ylenia Padilla.