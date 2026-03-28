Ylenia Padilla carga en ‘¡De viernes!’ contra «la cultura de la cancelación»: «Me han amenazado de muerto»

Ylenia Padilla ha regresado a la televisión este viernes 27 de marzo en el programa de Telecinco ¡De viernes! después de casi 6 años fuera de los platós. La estrella a la que conocimos en Gandía Shore y después como concursante en Gran Hermano VIP, GH DÚO e, incluso, como colaboradora de Sálvame. Tras varias polémicas por publicar y difundir en redes sociales mensajes homófobos y transfóbicos, la tertuliana (que también hizo sus pinitos en la música) ha regresado para contar cómo se encuentra actualmente y qué es lo que ha hecho durante todo el tiempo en el que ha estado fuera de la vida pública.

«Yo ya tenía totalmente claro que jamás iba a volver, pero nunca digas nunca», ha dicho, entre otras muchas cosas, en una entrevista grabada en exclusiva para ¡De viernes! Será la semana que viene cuando la de Benidorm se siente ante los colaboradores del programa de la cadena principal de Mediaset.

Ylenia comenzó su entrevista con Santi Acosta alegando que «Estoy nerviosa. Han pasado muchas cosas antes de lo que llamáis desaparición, yo lo llamo protección».

Tras sus ataques al colectivo LGTBI, Padilla ha confesado que: «La cultura de la cancelación, hoy en día, lo que hace es, para expulsar del debate público al que no opina según la narrativa oficial de ciertos temas, lo que se hace es que el marketing ideológico tiene a ejércitos de indignados que buscan castigar».

Tras más de 5 años alejada de los platós, Ylenia Padilla reaparece y lo dice claro: “Se me empezó a linchar”. 🪩 #DeViernes

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La excolaboradora cree que estos «ejércitos» la acusaban de «odiar». «Yo solo di unas opiniones sobre unas leyes que creo que tenían fallo», ha dicho Padilla con respecto a la ley trans. «Mi intención, en ningún momento, fue incitar al odio, ni a la violencia contra nadie. Cuando di mi opinión contra esas leyes que vulneran los derechos de las mujeres, me lincharon».

Ylenia ha dicho que «siempre ha defendido al colectivo LGTBI» y que actualmente ha trabajado en un negocio familiar en una inmobiliaria.