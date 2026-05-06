‘The Bear’ estrena un capítulo sorpresa antes de la quinta temporada: ‘Gary’ es la precuela que enamorará a los fans

A finales del año pasado, ya hablamos sobre cómo el 2026 sería una acumulación de meses repletos de puntos y finales dentro del terreno televisivo. Algo palpable desde el propio arranque del calendario, cuando el 1 de enero, Netflix emitió el último episodio de Stranger Things. La serie de los Duffer no es la única. A The Boys le quedan tres capítulos para la conclusión de su clímax dramático y a Euphoria, aproximadamente, otros cuatro episodios de esa especie de epílogo criminal que no está convenciendo ni a la crítica ni al público. Uno de esos adioses seriéfilos se dará en verano con el estreno de la quinta temporada de The Bear, aunque hace escasas horas los fans se han encontrado con una agradable y sorprendente nueva: el lanzamiento de un capítulo titulado Gary.

Desde ayer, martes 5 de mayo, los espectadores de la elogiada ficción culinaria pueden ver esta «historia aparte» que, con una hora de duración, no aparece en el perfil de la serie principal de la propiedad intelectual creada por Christopher Storer. El mismo showrunner dirige esta visión extra coescrita entre Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, dando vida a sus personajes recurrentes, Richie y el hermano del protagonista, Michael Berzatto. Ambos intérpretes, además de estar presentes en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) como La Cosa y El Castigador, se encuentran actualmente en Broadway representando una adaptación teatral de la película Tarde de perros (1975). Pero, ¿por qué The Bear lanza ahora Gary y no en una fecha más cercana a la publicación de la quinta temporada? ¿Cuál es el argumento que nos presenta?

El capítulo sorpresa de ‘The Bear’: ‘Gary’

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Si atendemos a la sinopsis oficial presentada desde la aplicación de Disney Plus, la cual ha creado una sección específica «fuera de The Bear» para reproducir el capítulo, el argumento de Gary es el siguiente:

«En este episodio retrospectivo de The Bear de FX, los amigos Richard «Richie» Jerimovich y Michael «Mikey» Berzatto se van de viaje de trabajo de Gary, Indiana. La acción transcurre mucho antes de que Carmy Berzatto tuviera que dejar la alta cocina para salvar la bocatería familiar de Chicago tras el trágico suicidio de su hermano y enfrentarse a un personal de fuerte carácter, a unas relaciones familiares tensas y a la abrumadora realidad de tener un pequeño negocio».

Gary no es un punto indispensable para entender algún punto clave de la serie, pero sí funciona como una «mirada íntima» en la amistad entre Richie y Mikey, explorando una de las aventuras que, según se explica desde el terminal, «les cambió la vida».

¿Cuándo se estrena la quinta temporada?

Gary llega como un placebo enérgico para los fans de The Bear, los cuales todavía esperan una fecha oficial de estreno para la quinta temporada. Por el momento, sabemos que dicho cierre narrativo llegará en algún día del mes de junio. Mientras tanto, toca esperar hasta poder pronunciar un emotivo y último «sí, chef».