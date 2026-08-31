Ridley Scott no levanta cabeza: ‘La constelación del perro’ se estrella en la taquilla mundial

Era de esperar. Sobre todo teniendo en cuenta las primeras críticas de la prensa especializada. La constelación del perro se ha convertido en uno de los peores estrenos recientes de la carrera de Ridley Scott. La cinta postapocalíptica, la cual adapta la novela homónima de Peter Heller, llegaba sin hacer demasiado ruido al final de una cartelera estival cargada de grandes superproducciones y ni siquiera su reparto estelar ha podido servir de asidero para una temática quizás, un tanto manida dentro del cine comercial.

La versión cinematográfica de Heller ha recaudado un total de 19 millones de dólares en todo el mundo, siendo particularmente irrisoria su repercusión de los siete millones aunados en la taquilla estadounidense. Una vez más, el principal mal endémico de Hollywood ha sido el causante: un presupuesto desorbitado en un mercado de la exhibición cada vez más complejo y competitivo. Porque, en cuanto a números, el triunfo financiero de apuestas como La Odisea o Spider-Man: Brand New Day no debería confundir a la industria, pues la primera tenía un ejercicio de casting increíble y una expectación reiterada desde el mismo anuncio del proyecto y la segunda, responde a una de las licencias creativas más lucrativas de la historia del séptimo arte. Fuera de ahí, por mucho que La constelación del perro cuente con un elenco con perfiles de la talla de Jacob Elordi o Margaret Qualley, no puede permitirse un presupuesto de 110 millones de dólares.

Por si esta cifra no fuese ya abultada, se le debe sumar el gasto promocional y de marketing, con una horquilla que ascendería así hasta casi los 180 millones. Así que, con las métricas estándar del audiovisual, el punto de equilibrio debería rondar los 175 millones para comenzar a ser rentable. Con ese paupérrimo arranque, los pronósticos son fatales y se espera que 20th Century Studios termine perdiendo en torno a los 100, 130 millones.

Ridley Scott tropieza de nuevo con la taquilla

El agravio es todavía mayor para Ridley Scott. El cineasta británico está viviendo una racha comercial sumamente inestable, a pesar de su encomiable compromiso con el séptimo arte, el cual le lleva a estrenar cinta cada poco tiempo a sus 89 años. Los espectadores llevan tiempo dándole la espalda, ya sea con el despliegue de filmes históricos como El último duelo (2021) y Napoleón (2023) o con propiedades intelectuales de la talla de Alien: Covenant (2017), una precuela que no cumplió las aspiraciones del estudio.

Con una cartelera saturada de proyectos comerciales, La constelación del perro ha palidecido en la taquilla mundial debido en parte a la fatiga existente dentro del género pandémico y postapocalíptico, pues en los últimos años hemos tenido una saturación constante de este tipo de proyectos, como es el caso de series como The Last of Us y Fallout o películas como Un lugar tranquilo: Día uno (2024).

Aun con todo, Scott seguirá dirigiendo. El próximo objetivo es estrenar en 2028 la adaptación de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, con Hugh Jackman en el papel de Long John Silver.

¿De qué trata ‘La constelación del perro’?

El filme nos pone en la piel de Hig (Elordi), un piloto que sobrevivió a una pandemia que ha diezmado a prácticamente toda la humanidad. Ahora, junto a su perro y un grupo reducido de aliados, Hig deberá hacer frente a unos peligrosos carroñeros llamados los «segadores».