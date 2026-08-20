Test

Ponte a prueba: ¿Cuánto sabes de la carrera televisiva de Belén Esteban?

Diez preguntas sobre uno de los rostros más populares de nuestro país

Belén Esteban
La carrera televisiva de Belén Esteban.

Últimamente circulan muchos rumores de que Belén Esteban va a volver a Telecinco, aunque todavía no hay nada confirmado. La ex pareja de Jesulín de Ubrique tiene una de las carreras de televisión más fructíferas, polémicas y populares de nuestro país. ¿Sabrías decir en qué programa comenzó o en cuántas cadenas ha estado? Ponte a prueba con este test de 10 preguntas.

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