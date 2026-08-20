Ponte a prueba: ¿Cuánto sabes de la carrera televisiva de Belén Esteban?
Diez preguntas sobre uno de los rostros más populares de nuestro país
Últimamente circulan muchos rumores de que Belén Esteban va a volver a Telecinco, aunque todavía no hay nada confirmado. La ex pareja de Jesulín de Ubrique tiene una de las carreras de televisión más fructíferas, polémicas y populares de nuestro país. ¿Sabrías decir en qué programa comenzó o en cuántas cadenas ha estado? Ponte a prueba con este test de 10 preguntas.
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