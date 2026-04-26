Pixar vuelve al mundo de ‘Buscando a Nemo’ con un cortometraje: ¿planea Disney una tercera parte?

La planificación cinematográfica de la casa del ratón representa un buen termómetro de la salud comercial de Hollywood. El éxito reciente de Hoppers ha despertado cierta esperanza en el terreno de las nuevas propiedades intelectuales, pero todavía existe cierto miedo y escepticismo en el estudio sobre el riesgo de lanzar narrativas originales a las salas por culpa de fracasos financieros y críticos como Elio, Elemental o Lightyear. Por ello, si oteamos el horizonte de futuros títulos de la marca, la mayoría de producciones son secuelas de grandes triunfos económicos que buscarán replicar los logros en la cartelera de largometrajes recientes como Del revés 2 o Vaiana 2. Ahora, Disney acaba de anunciar la creación de un cortometraje de Buscando a Nemo y nosotros nos preguntamos si en el hogar de Mickey Mouse «siguen nadando» para traer en un futuro una hipotética tercera parte del mundo de Dory y compañía.

No tenemos demasiados detalles, ni siquiera el nombre de lo que Disney planea contarnos con el próximo corto del mundo de Buscando a Nemo. Su preproducción está todavía en la orilla, pero desde varios medios estadounidenses apuntan a Ellen DeGeneres volverá a poner su voz en la versión original al olvidadizo y entrañable pececillo azul. Y por tanto en España, lo suyo es que Anabel Alonso haga lo propio en la versión española. Aparte de interpretar a Dory en las dos principales entregas, DeGeneres ha encarnado al personaje en los diferentes parques temáticos de la major, así como en otros cortometrajes asociados. No obstante, la creación de esta próxima y reducida pieza puede funcionar como una prueba para ver si el futuro de la IP tiene un recorrido completamente estancado o si en cambio, puede funcionar como una saga tan extensa e inexplorada como el propio océano.

‘Buscando a Nemo 3’: ¿Está Disney desarrollándola en secreto?

Con el estreno de Buscando a Nemo en 2003, Disney logró un taquillazo absoluto: 940 millones de dólares y un Oscar al mejor largometraje de animación y otras tres nominaciones. A pesar de ello, la secuela llegó 13 años después, generando un spin-off titulado Buscando a Dory, donde conocíamos parte del pasado del personaje de DeGeneres. El proyecto fue entonces todavía más lucrativo, consiguiendo recaudar 1.029 millones con otra ronda de críticas y reseñas que avalaban la expansión de este universo y variopinto universo acuático.

El reclamo aprobatorio está ahí y, con la fe puesta en la seguridad que otorgan las franquicias, la idea de desarrollar una tercera parte de Buscando a Nemo es algo que llegará tarde o temprano. De momento, todo pertenece al terreno de la rumorología, pero si echamos un breve vistazo a las próximas novedades más relevantes de la compañía, no sería nada extraño ver cómo el guion original de Andrew Stanton, Bob Peterson y David Reynolds termina generando otra aventura submarina de Marvin, Dory y, por supuesto, un Nemo ya mayor.

Un futuro repleto de secuelas

Disney tiene pendiente el estreno de producciones originales como Gatto o Hexed. Sin embargo, el foco comercial y el pronóstico de fenómenos comerciales como Frozen 3, Los increíbles 3, Lilo & Stitch 2 y Coco 2. Además de por supuesto, la proyección de la esperadísima Toy Story 5.