Patricia Pardo tras presentar el acto del Papa: «Necesito tiempo para estar en casa y llorar»

Patricia Pardo y Christian Gálvez fueron los encargados de presentar el encuentro de León XIV con los fieles en el Estadio Santiago Bernabéu del lunes 8 de junio. Un día después, la presentadora de Vamos a ver ha arrancado el programa de Telecinco recordando, muy emocionada, lo especial que fue para ella la tarde de ayer y ha explicado cómo vivió el evento.

La felicitación de Ana Rosa

Antes de la emisión de Vamos a ver, la presentadora de El programa de Ana Rosa quiso tener unas palabras con su compañera por la jornada del día anterior: «Hay que felicitar a Patricia y Christian. Estuvieron allí desde las 3 de la tarde; hacía un calor horroroso».

«Ayer hicieron una presentación espectacular. Lo vi del principio hasta el final, ese acto maravilloso, que tenía que haber sido en el Metropolitano. Tanto Christian como Patricia. Fue emocionante, estabas guapísima, me encantó todo el acto», ha dicho Ana Rosa Quintana al dar paso a Patricia Pardo, quien ha aparecido visiblemente emocionada.

«Tengo resaca emocional»

“Yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado, así os lo digo”, ha comenzado diciendo Pardo para, acto seguido, puntualizar que: «Tengo una resaca emocional bestial y, como le decía a una compañera antes, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme. Para desahogar toda la emoción y la tensión de estos días».

La declaración de amor de Patricia Pardo

Patricia Pardo no ha querido dejar de mencionar a su marido y lo que sintió por él durante el acto con el Papa: «¿Cómo iba de guapo mi príncipe azul?”, ¿Sabes lo que me pasó en un momento en el escenario? En uno de los pasos, en un momento en el que tomas distancia y dejas de sentirte espectadora, pensé:¡Es que qué bien lo hace! Qué guapo es, qué bien lo hace, con qué sentimiento, cómo se expresa… Y dije: Le tengo que dar un beso. Y le di un beso en directo».

La presentadora de Vamos a ver ha querido mandarle un mensaje de amor a Christian Gálvez: «Lo vi tan riquiño, tan Chris… ¡Que te quiero, Christian Gálvez! Si es que es el más grande, si es que no hay nadie como él».