Es oficial: ‘The Mandalorian y Grogu’ ya tiene fecha de estreno en el streaming tras su debacle en la taquilla

Seis años después del estreno de su última película en cines, la franquicia de Star Wars llegaba al 2026 con cierto escepticismo, pero con la firmeza de comprobar en qué estado se encuentra el reclamo generacional de una de las propiedades intelectuales más exitosas del séptimo arte. El resultado no ha sido nada bueno: The Mandalorian & Grogu ha sido un fracaso en salas. Ahora, Disney ha anunciado la fecha de su salto al formato digital, dentro de un mercado de alquiler o compra que intentará mitigar las pobres cifras del salto cinematográfico de la icónica serie de televisión.

Estrenada el pasado 22 de mayo con una recepción irregular por parte de la prensa especializada, The Mandalorian & Grogu tuvo una recaudación final en la taquilla de 336 millones de dólares. Sin embargo, el nuevo capítulo de la marca creada por George Lucas peca del hándicap del que hoy adolecen la mayoría de blockbusters. Presupuestos desorbitados que complican en gran medida alcanzar el punto de equilibrio. En el caso del largometraje dirigido por Jon Favreau, este debería rondar los 450 millones. La primera ventana de su proyección no fue del todo mala, no obstante, terminó sufriendo caídas de asistencia de hasta el 80% de un fin de semana a otro. Un peyorativo dato histórico que hizo que las salas IMAX las retirasen antes de tiempo, empeorando todavía más los registros de un pase por la cartelera que contaba con esa recaudación para ser financieramente estable. La casa del ratón ha acelerado su ciclo comercial y ya ha puesto fecha a su recorrido recaudatorio antes de aterrizar definitivamente en Disney Plus.

‘The Mandalorian & Grogu’ llegan al mercado de vídeo bajo demanda

La noticia la ha comunicado el propio estudio a través de las redes sociales de la IP. El anuncio confirma que, a partir del próximo 21 de julio, The Mandalorian & Grogu estará disponible bajo alquiler o compra en diferentes plataformas. Por otro lado, a partir del 25 de agosto, la marca también ha anunciado la compra física en 4K Ultra HD.

Pero entonces, ¿cuándo estará disponible de forma gratuita para los suscriptores de Disney Plus? Todavía no se ha hecho oficial, aunque lo normal sería que, tras el breve recorrido por el alquiler y compra, la cinta termine recalando en el catálogo de la empresa de Mickey Mouse a finales de verano o comienzos de otoño.

¿De qué trata la película?

Be the first to watch at home. Buy Star Wars: The Mandalorian and Grogu on digital July 21 and own it on 4K Ultra HD August 25. pic.twitter.com/QT6oR0HOS9 — Star Wars (@starwars) July 14, 2026

The Mandalorian & Grogu continúa las andanzas del cazarrecompensas Din Djarin (Pedro Pascal) y su aprendiz, Grogu, el joven sensible a la Fuerza que le ayuda en sus misiones. Tras tres temporadas repletas de historias, el tándem debe perseguir y hacer caer a los señores de la guerra imperiales que siguen dispersos por la galaxia tras la victoria de la Rebelión y la creación de la Nueva República.