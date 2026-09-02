Nacho de Borbón, primo del Rey Felipe VI, en ‘La isla de las tentaciones’: «Podría hacer cualquier cosa si me parte el corazón»

La isla de las tentaciones regresa a Telecinco el próximo lunes 7 de septiembre, y lo hace con una nueva edición en la que uno de sus concursantes ha dejado sorprendidos a propios y extraños. Se trata de Nacho de Borbón, el primo lejano del Rey Felipe VI que ha decidido poner a prueba su relación de dos años con Náyades Lospitao, su pareja, en uno de los programas más comentados de la actualidad televisiva.

Tal y como ha informado el propio programa, Nacho y Náyades se conocieron en un evento de influencers en Valencia y ahora quieren comprobar si superan esta prueba de fuego para dar el paso de irse a vivir juntos. Aunque, teniendo en cuenta sus declaraciones, no será un reto nada fácil para ninguno de los dos, ya que se consideran muy celosos. Tanto es así que Nacho ha dejado claro que podría ser más vengativo que ella. «Podría hacer cualquier cosa si me partes el corazón», ha confesado.

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Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar. Y es que la participación de Nacho en el reality no deja de resultar llamativa por el evidente contraste de sus orígenes con la dinámica del programa. No es habitual ver a una persona vinculada familiarmente (aunque sea de manera lejana) con la realeza exponiendo su relación sentimental ante las cámaras y sometiéndose a las particulares reglas de un formato como el de La isla de las tentaciones, marcado por los celos y las infidelidades. Una imagen muy alejada de la discreción que tradicionalmente ha rodeado a quienes, de una forma u otra, comparten lazos con la Familia Real.

Cabe destacar que no es la primera vez que Nacho de Borbón da el salto al mundo reality. En 2022 apareció por primera vez en la pequeña pantalla como concursante de Supervivientes. Durante su participación, destacó especialmente por su capacidad física y la manera de afrontar las pruebas y, gracias a ello, consiguió llegar hasta prácticamente la fase final de la edición, obteniendo la cuarta posición. Antes de poner rumbo a Honduras, fue él mismo el que desveló que el Rey Felipe se había puesto en contacto con él para desearle mucha suerte en su aventura. ¿Habrá hecho lo mismo con su participación en La isla de las tentaciones?

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Sea como fuere, lo que está claro es que formar parte del casting de la nueva edición del formato de las tentaciones le va a permitir ganar todavía más visibilidad y, de paso, potencia una de sus facetas profesionales más importantes: la de modelo. Nacho de Borbón lleva tiempo desarrollando su carrera delante de las cámaras y su paso por los realities con mayor repercusión de Telecinco puede convertirse en un importante escaparate para seguir consolidando su trayectoria en el mundo de la moda.