Muere Michael Patrick, actor de ‘Juego de Tronos’, a consecuencia de la ELA

Michael Patrick, actor de Juego de Tronos, ha muerto a los 35 años a consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El intérprete fue diagnosticado en febrero de 2023 e ingresó 10 días antes de fallecer en un centro de cuidados paliativos de Irlanda del Norte, gestionado por una organización benéfica.

Naomi Sheehan, viuda del actor, ha confirmado su muerte a través de un comunicado. «Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos», ha explicado. Sheehan ha agradecido la labor del «increíble equipo» que atendió a su marido en sus últimos días de vida.

«Se ha dicho más de una vez que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no sólo en los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida», ha añadido su viuda. Además, ha aclarado que el actor «vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir», con «alegría, vitalidad y risa contagiosa» hasta el último momento, y ha recordado cariñosamente a su «gigante pelirrojo».

Michael Patrick estudió Ciencias en la Universidad de Cambridge, pero optó por otro camino profesional tras su etapa universitaria, cuando decidió formarse en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres.

Además de su paso por Juego de Tronos, trabajó en otras series de televisión y películas de éxito, especialmente en Irlanda y Reino Unido, como Blue Lights, Soft Border Patrol, El portero, Krypton o This Town. Se ganó el cariño del público como secundario. En la ficción de HBO encarnó a Wildling Rioter en la sexta temporada.

Sin embargo, su trabajo más valorado fue el que ejerció en el teatro. Sobre las tablas interpretó a Ricardo III en silla de ruedas, un papel por el que ganó el Premio del Jurado en los Stage Awards en enero de 2025.

Ese mismo año, Michael Patrick fue reconocido en los Spirit of Northern Ireland Awards por su labor de sensibilización, por lo que se le entregó un galardón que destacaba la superación de la adversidad. Aun diagnosticado de ELA, el actor siguió en activo. Hacerlo, decía, era su motor para mantener «una actitud positiva» y para desviar su atención de la enfermedad neurodegenerativa e incurable.

El actor irlandés compartió el pasado mes de febrero un mensaje en redes sociales, su último post, en el que explicaba que el médico le había dado un año de vida. «Todavía hay mucho por lo que vivir y muchos planes», escribió en un texto que acompañaba a una foto en el hospital con su ahijado.

«Lo más importante es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera. A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora me parece muy apropiada. Así que no le des muchas vueltas. Come. Bebe. Ama», ha dicho su viuda.