La miniserie española de seis episodios que es como ‘Black Mirror’ y está triunfando en Prime Video

Si eres de los que les encanta la serie Black Mirror y las ficciones de ciencia ficción, no te puedes perder la serie española Day One que se encuentra desde el mes de marzo en Prime Video y se está convirtiendo en una de las más vistas en esta plataforma de streaming. Una original y dinámica serie que cuenta la historia de Ulises, un cerebrito de la informática que deja su trabajo tras la muerte de su hermana pequeña e intenta alejarse todo lo posible de la tecnología. Todo cambia para él cuando día recibe un mensaje de Samuel su exsocio para que le ayude a arreglar un problema informático que le tiene muy preocupado. Day One es un intenso thriller tecnológico en el que se nos advierte de los peligros que pueden suponer para los humanos la Inteligencia Artificial y otros avances tecnológicos.

La serie Day One consta de solo seis episodios de una duración de unos 40 minutos aproximadamente cada uno. Una ficción que ha sido dirigida por Víctor Cuadrado y Marta Pahissa y que sorprende por el suspense y el misterio de su trama dese el primer minuto. Esta interesante serie está protagonizada por los actores Álex González Asier Etxeandía, Alba Planas, Renata Notni e Iván Massagué, entre otros. Day One es una intensa serie que sorprende por su original trama, pero que hay que reconocer que el final defraudará un poco al espectador si lo que espera es un desenlace a lo Black Mirror. Aun así, Day One es una serie interesante y de calidad que sorprende por su trama y por la brillante interpretación de sus protagonistas.

¿De qué trata la serie Day One?

Como hemos comentado Day One cuenta la historia de Ulises, un genio de la ingeniería informática que decidió dejar su trabajo y dedicarse a una vida tranquila tras el fallecimiento de su hermana. Todo cambia para Ulises cuando recibe un mensaje de Samuel Barreira, su antiguo socio que le pide ayuda para solucionar un problema que tiene con una tecnología que puede cambiar la vida de todo el mundo.

Ulises acude al despacho de su amigo en la universidad y de repente entra una mujer encapuchada que le dispara y le mata. Ulises tiene que salir huyendo y se da cuenta de que su amigo estaba metido en un problema grave y que tendrá que investigar por su cuenta. Ayudado por Rebeca, una amiga del pasado que se convertirá en el gran apoyo de Ulises, intentará descubrir contra qué estaba luchando Samuel y cuáles podrían ser sus consecuencias.

Según la sinopsis oficial de la serie: «En plena semana del Mobile World Congress, Ulises Albet, antiguo prodigio tecnológico y ahora activista antitech, se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. En su huida por la ciudad, descubre que está a punto de lanzarse un nuevo avance tecnológico que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. Solo enfrentando su pasado podrá neutralizar esta amenaza».

Day One es una serie que pretende advertirnos de los peligros de la inteligencia artificial y del poder de los gigantes tecnológicos. Ulises, su protagonista, tendrá que desplegar todo su ingenio para poder encontrar lo que intenta solucionar su socio, cambiar el curso de la humanidad y salvar su vida.

El reparto de este sorprendente thriller

El protagonista de esta serie es el conocido actor Álex González, al que conocemos por su trabajo en otras series de suspense y acción como El Príncipe o Vivir sin permiso, y que borda el papel de este atribulado informático. También tienen un papel de peso los actores Asier Etxeandia (Sky rojo, La línea invisible) que da vida a Samuel Barreira, su exsocio y mejor amigo, Jordi Mollà (Dos policías rebeldes II), Alba Planas (La virgen roja) a Rebeca, el gran apoyo de Ulises, Iván Massagué (El hoyo) y Renata Notni (Zorro) como Biran.

Una película con un reparto enorme en el que destacan los actores David Janer como Oriol, Frederico Barata como Joao, Mireia Oriol, Melina Matthews, Àgata Roca, David Selvas, Mercè Martínez, Peter Vives, Zoe Gatell, Alex Ricart, Adria Rosell, Tana González, Christian J.C., Oscar Muñoz y Víctor Benjumea, entre otros.

La serie Day One es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de suspense y acción con una trama relacionada con la tecnología y un final sorprendente. Una de esas series que sorprenden a cualquier espectador.

Además de esta serie en las plataformas de streaming se pueden encontrar otros thrillers tecnológicos como Black Mirror que se puede ver en Netflix, Severance en Apple TV+, Love, Death & Robots en Netflix o Inside No. 9 en Prime Video.