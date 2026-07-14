Marta Gómez Montero ficha por el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid tras ser «humillada» por Cintora en TVE

Marta Gómez Montero ha fichado por El análisis: diario de la noche, el programa de Antonio Naranjo en el prime time de Telemadrid, tras la polémica por el trato «humillante» de Jesús Cintora a la colaboradora en TVE. Marta Gómez Montero abandonó entre lágrimas el plató de Malas lenguas el pasado sábado, después de que el presentador le retirara varias veces la palabra.

La colaboradora intentó intervenir varias veces en Malas lenguas para referirse a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral, pero no se le dejó de interrumpir. Finalmente, tomó la decisión de marcharse: «No voy a contestar, Jesús, lo siento. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo por pagar las facturas y por mis hijos, pero ya no aguanto más». Sentenció su marcha, tras romper a llorar, con una alusión a El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez: «Prefiero comer mierda».

Cintora no intentó acercar posturas con su reacción en directo a la marcha de la colaboradora. «Ha decidido irse, ella sabrá», pronunció con una media sonrisa tímida. Parte de la audiencia señaló en redes sociales cómo no era la primera vez que Gómez Montero recibía este trato por parte de Cintora en Malas lenguas, con vídeos de otros momentos similares.

Sin embargo, con el paso de las horas, la postura de Cintora fue completamente diferente. El periodista trasladó sus disculpas a Marta Gómez Montero por «el mal trato». También José Pablo López, presidente de RTVE, envió un mensaje a través de X, en el que se puso a la «entera disposición» de la colaboradora: «Nos conocemos desde hace años, eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados».

Gómez Montero regresó el lunes a Malas lenguas tras firmar la paz con Cintora con la mediación de José Pablo López, y declaró que seguirá haciendo «lo que en los últimos 38 años, trabajar desde el respeto, que es obligado». Horas más tarde, debutó en la tertulia presentada por Antonio Naranjo en Telemadrid, donde el periodista hizo una declaración de intenciones al darle la bienvenida: «No te preocupes, aquí no voy a necesitar disculparme, no vas a pasar un mal rato ni vas a tener que comer nada que no quieras».

La salida de Cintora de Mediaset

Mientras tanto, la audiencia ha recordado cómo se produjo en 2015 la salida de Cintora de Mediaset, donde el periodista presentó Las mañanas de Cuatro y la cadena decidió prescindir de él para preservar la pluralidad en el espacio. El grupo subrayó en su comunicado que su deber era informar.

Tras conocerse la noticia, también trascendieron las quejas presentadas por algunos miembros del equipo que trabajaba con Cintora, por no haberse sentido bien tratados por él, razón por la que recibió dos sanciones disciplinarias en Mediaset. Los espectadores han señalado igualmente en redes que el presentador da un trato similar al recibido por Marta Gómez Montero a otros colaboradores de Malas lenguas, como Joaquín Moequel o Ana Cabanillas.

«Hay bulos, historias y acusaciones falsas. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Lo que hubo fue un gesto de contención en un momento dado», explicó por su parte Cintora al reencontrarse en Malas lenguas con Gómez Montero.