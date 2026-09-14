John Malkovich inicia su carrera a los Oscar 2027: el actor acaba de ganar la Copa Volpi en el Festival de Venecia por ‘Wild Horse Nine’

Todavía queda casi medio año para la próxima edición de la alfombra roja, pero como todos los años, la carrera hacia los premios más prestigiosos del celuloide se abre camino entre galas previas y la opinión de una prensa especializada que ya tiene algunas favoritas. Por ejemplo, en los galardones técnicos parece que la cosa terminará estando disputada entre La Odisea y la futura Dune: Parte tres. En nuestro país, todo apunta a que La bola negra será el fenómeno patrio de la temporada, a falta de saber la elegida por la Academia para representar a España en la categoría internacional. Todo esto todavía es un debate latente de los mentideros y la rumorología. Pero, entre todos los presagios emitidos, hay un nombre que acaba de dar un golpe encima de la mesa en el Festival de Venecia para la carrera por el Oscar 2027 al mejor actor principal: John Malkovich se ha llevado la Copa Volpi por su carismático personaje en Wild Horse Nine.

Nominado a la estatuilla dorada en dos ocasiones, una por En un lugar del corazón (1984) y otra por En la línea de fuego (1993), todo parecía indicar que a sus 72 años, Malkovich nunca iba a alzarse con la máxima distinción entre los académicos de Hollywood. Sin embargo, y aunque todavía queda mucho para conocer las consideraciones de los Oscar 2027, su premio en el certamen italiano y los pronósticos señalan a una presencia inequívoca del estadounidense y de la cinta dirigida por Martin McDonagh en la siguiente ceremonia del Dolby Theatre.

John Malkovich, mejor actor en Venecia y candidato al Oscar

John Malkovich wins the Volpi Cup for Best Actor at the Venice International Film Festival for WILD HORSE NINE. Only in theaters November 6th. #WildHorseNine #Venezia83 #BiennaleCinema2026 pic.twitter.com/Wuf0zshent — Searchlight Pictures (@searchlightpics) September 12, 2026

Malkovich no pudo asistir a la clausura del 83.º Festival de Cine de Venecia, celebrada el pasado 12 de septiembre. Así que, para agradecer el galardón de la Copa Volpi, el actor envió un vídeo en el que decía: «Me siento honrado de haber sido elegido para este premio, que ha sido otorgado a tantos actores maravillosos».

La estrella resta importancia a todos esos rumores que le señalan como uno de los principales candidatos al Oscar al Mejor actor. Eso sí, no deja de ser cierto que este último papel le ha devuelto su estatus de intérprete de primer nivel. Durante décadas, Malkovich ha estado inmerso en roles secundarios y cintas de serie B que ni siquiera se han estrenado en nuestro país.

¿De qué trata ‘Wild Horse Nine’? ¿Cuándo se estrena en España?

El cineasta responsable de Tres anuncios a las afueras (2017) y Almas en pena de Inisherin (2022) nos trae ahora una cinta que nos pone en la piel de dos agentes de la CIA en los 70, Chris (Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), los cuales son enviados a la Isla de Pascua desde Santiago. Enfrentándose a sus oscuros pasados, el vínculo de Chris con dos estudiantes rebeldes amenaza con cambiar radicalmente la tranquilidad de ese paraíso remoto.

Wild Horse Nine está programada para llegar a los cines españoles el próximo 13 de noviembre.