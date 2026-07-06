Harrison Ford: «La popularidad del actor es evanescente; aplaudido hoy, olvidado mañana»

En una gira de promoción el conocido actor Harrison Ford pronunció está frase que es una reflexión personal sobre cómo funciona en la industria cinematográfica la popularidad de un actor. Ford se refería a que el éxito de un actor en Hollywood puede acabarse de un día para otro porque el público siempre quiere películas y actores nuevos. Hay que tener en cuenta que estas palabras las pronunció un actor que comenzó su carrera en el mundo del cine en 1964 y que en 2026 sigue encima de las tablas interpretando al doctor Paul Rhodes en la serie Terapia sin filtro (Shrinking) de Apple TV. Un actor que lleva trabajando la friolera de 62 años como actor y que adora su profesión, pero también sabe cómo funciona el tema de la fama para los actores. El actor alcanzó su mejor momento cuando interpretó los papeles de Han Solo en la saga Star Wars de George Lucas y al intrépido arqueólogo Indiana Jones en la saga homónima producida por Steven Spielberg y George Lucas.

El actor Harrison Ford nació en Chicago en 1942 y cuando estudiaba en 1963 en el Ripon College de Wisconsin un grado en literatura inglesa y filosofía, se apuntó a unas clases de interpretación de teatro y descubrió su verdadera vocación . Aunque no se graduó, Harrison Ford decidió marcharse para cumplir su sueño a Hollywood con Mary Marquardt, la que sería su primera esposa. Su primer papel destacado le llegó en 1972 cuando George Lucas le propone interpretar el papel de Bob Falfa en su película American Graffit. A partir de ese momento su carrera comenzará a despegar, aunque cuando no le salían papeles trabajaba como carpintero para poder sobrevivir.

Los grandes éxitos de Harrison Ford

La oportunidad de su vida le llegaría al actor en 1976 cuando la Twentieth Century Fox elige a Harrison Ford para hacer el papel de Han Solo en Star Wars. Una interpretación que cambiaría su futuro ya que dejaría su trabajo de carpintero y por el que le reconocerían en todo el mundo. Tras La guerra de las galaxias, Harrison Ford siguió interpretando el papel de Han Solo en Una nueva esperanza, El Imperio contraataca, El retorno del Jedi y en El despertar de la Fuerza, la séptima entrega de la saga.

En 1981 se estrenó la que fue su segundo gran éxito la película En busca del arca perdida dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas. Harrison Ford se metió en el papel del aventurero y arqueólogo estadounidense Indiana Jones y este papel lo volvió a interpretar en Indiana Jones y el templo maldito (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) e Indiana Jones y el dial del destino (2023).

Los otros grandes papeles del actor

En 1982 el acto Harrison Ford interpretó el papel del detective del futuro Rick Deckard en Blade Runner, película dirigida por Ridley Scott. Su misión es cazar robots rebeldes llamados replicantes. Este papel lo volvió a interpretar en la secuela Blade Runner 2049.

Otro de sus grandes papeles le llegó en 1985 cuando tuvo que dar vida al detective John Book en la cinta Único testigo (1985), dirigida por Peter Weir. Ford interpreta a un policía que tiene que proteger a un niño testigo de un asesinato que vive en un campamento amish. Gracias a este papel obtuvo su primera y única nominación al premio Óscar.

Hasta 1993 no tendría otra gran oportunidad con la película El fugitivo dirigida por Andrew Davis y en la que contó como compañero con el actor Tommy Lee Jones. Harrison Ford Harrison Ford interpretó el complicado papel doctor Richard Kimble. que es acusado falsamente de asesinar a su esposa. Kimble decide huir para demostrar que no ha cometido el crimen.

En 1997 el actor Harrison Hord interpretó en la cinta de acción y suspensa Air Force One a James Marshall, el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Debe luchar contra terroristas rusos que han secuestrado su avión. Una película de acción e intriga que contó también en el reparto con los actores Gary Oldman y Glenn Close.

Sus últimas apariciones, ha sido como hemos explicado, en el papel del doctor Paul Rhodes en la serie Terapia sin filtro y el del general y presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross en la película Capitán América: Brave New World del Universo Cinematográfico de Marvel estrenada en 2025.

Además de en estos papeles, el actor de Chicago ha participado en más de 70 películas y series durante toda su carrera en las que ha tenido más éxito o menos. Pero lo que siempre ha tenido muy claro es que para él actuar era un simple trabajo y que la popularidad del actor es evanescente, como explicó en esa frase, y que puede ser aplaudido hoy y olvidado mañana.