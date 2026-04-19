Fue el último gran papel de Paul Newman: la obra maestra que puedes ver gratis en RTVE Play

Como pasa con todos los grandes nombres de la historia del cine, señalar cuál podría ser la mejor película de una leyenda del séptimo arte, casi siempre suele despertar un arduo debate en la comunidad cinéfila. Hoy en cambio, no vamos a responder directamente a dicha cuestión, pero nuestra recomendación tiene que ver con la guinda del pastel de una de las carreras más fulgurantes de la meca del celuloide. Hablamos cómo no, de la última interpretación de Paul Newman en la gran pantalla: Camino a la perdición.

Sam Mendes venía de conquistar la alfombra roja con su ópera prima, American Beauty. Y después de semejante debut, cualquiera podría pensar que su siguiente largometraje decepcionaría a los espectadores y a la crítica. Nada más lejos de la realidad. Partiendo del cómic original de Max Allan Collins y Richard Piers, Rayner, David Self (Trece días) adaptó un guion que Mendes convirtió en una obra maestra de la cinematografía del siglo XXI. Un ejercicio de cine negro brutal en una historia de venganza y redención bajo el enclave de la Gran Depresión estadounidense.

El elenco fue sencillamente increíble, pues además de contar con la figura de Paul Newman, Camino a la perdición configuró todo un casting repleto de estrellas que asumieron personajes a los que no nos tenían nada acostumbrados. Desde Tom Hanks, encarnando al hombre de confianza de la mafia a un oscuro Jude Law interpretando a un sádico asesino a sueldo. Tras ellos, Daniel Craig (antes de ser el siguiente James Bond), Tyler Hoechlin, Jennifer Jason Leigh, Stanley Tucci, Dylan Baker , Ciarán Hind y Liam Aiken completan el reparto principal.

Camino a la perdición está disponible en los catálogos de Movistar Plus y Disney. Pero hasta el próximo 2 de mayo, el filme de Mendes podrá verse gratis en RTVE Play.

Paul Newman: el alma de ‘Camino a la perdición’

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Michael Sullivan (Hanks), un hombre de la mafia que tiene una lealtad casi paternal con su jefe, el señor Rooney (Newman). Al mismo tiempo, intenta ser un buen padre para su familia. Pero un día todo cambia cuando el hijo mayor de Sullivan decide esconderse en el coche de su padre para averiguar a qué se dedica realmente su padre.

Paul Newman tras la nominación al Oscar de Camino a la perdición, le puso voz al personaje de Doc Hudson en la versión original de Cars (2006).

El rol de Rooney es el corazón emocional de la película, intentando darle un toque humano a la violencia de la mafia y con una presencia autoritaria algo cansada y nostálgica.

6 nominaciones al Oscar en una edición injusta

Camino a la perdición acumuló seis nominaciones en una de las ediciones de los Oscar más injustas que se recuerdan. Entre otras cosas, porque el largometraje de Mendes ni siquiera entró en las categorías de mejor película ni mejor dirección.

Y ya sin entrar en el ostracismo de las grandes consideraciones de este fantástico neo-noir, la edición terminó consagrando a Chicago. Remake tremendamente inferior al resto de sus competidoras; Gangs of New York, Las horas, El señor de los anillos: Las dos torres y El pianista.

En definitiva, Camino a la perdición es uno de los mejores dramas del cine reciente con unas interpretaciones maravillosas y una banda sonora memorable por parte de Thomas Newman. Un retrato emocionante que deja el poso de los mejores poemas, gracias en parte al trabajo en el departamento de la fotografía de Conrad L. Hall, cuyo desempeño con la luz le valió el único Oscar de la cinta.