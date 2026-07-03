¿Cuál será la película más importante del verano? Vota por tu favorita
De 'La Odisea' a lo nuevo de 'Spiderman'
Entre julio y agosto se estrenan varias películas muy esperadas por el público. Desde La Odisea de Christopher Nolan a la última entrega de Spiderman. ¿Cuál será la más importante del verano? ¿Hay un taquillazo claro o alguna se dará un batacazo en taquilla? ¿Cuál es la que más ganas tienes de ver? Recordemos, además, que también veremos una nueva ciencia ficción con el sello de J.J. Abrams (Perdidos) y El ser querido, protagonizada por Javier Bardem. Vota por tu favorita.
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