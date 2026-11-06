Blanca Suárez, sobre su relación con Mario Casas: «Hemos compartido vidas paralelas casi toda nuestra vida»

Su relación sentimental duró poco más de un año, pero lo de Blanca Suárez y Mario Casas ha sido sin duda una de las relaciones más icónicas del cine español. Colaboraron juntos por primera vez en Fuga de cerebros (2009), aunque por aquel entonces la madrileña todavía estaba construyendo los cimientos de su carrera, mientras que el coruñés ya había triunfado en la pequeña pantalla patria, gracias a su participación en series como Los hombres de Paco y SMS (Sin miedo a soñar). Ahora, casi una década después de filmar juntos El bar, la última película en la que coincidieron, Netflix los reúne de nuevo en un thriller criminal que apunta a ser lo más visto del streaming estas navidades.

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La cinta no es otra que El nombre de otro. Dirigida por Oriol Paulo, cineasta que ya ha triunfado dentro del terminal con miniseries de la talla de La última noche en Tremor y El inocente, estrena en poco más de un mes una de las apuestas más atractivas del ecosistema de las plataformas con un casting donde también aparecen otras estrellas de nuestro cine, como Nicolas Francella, Alexandra Jiménez y Eduard Fernández. No obstante, ¿cómo ha sido para Suárez y Casas volver a trabajar juntos después de tanto tiempo? La respuesta no la encontramos en una referencia actual, sino en unas declaraciones del 2019 que han vuelto a cobrar relevancia con el estreno de El nombre de otro.

Blanca Suárez, sobre Mario Casas: «Es un referente como actor y como muchas otras cosas»

Desde su última colaboración, el currículum fílmico de Mario Casas no ha hecho más que crecer, ganando su primer y hasta el momento único Goya en 2021 por No matarás y obteniendo otra nominación en la última edición por la encomiable Muy lejos. Poco después de Fuga de cerebros, Suárez logró una nominación al Goya a la mejor actriz revelación por La piel que habito de Pedro Almodóvar.

Fue en 2019 cuando, en unas declaraciones para el programa Corazón de Televisión Española, la actriz se deshizo en elogios hacia su compañero y expareja:

«Creo que hemos compartido básicamente toda nuestra vida, hemos tenido vidas paralelas y creo que es un referente como actor y como muchas otras cosas, y nos esperan unos años bonitos».

Dicha declaración venía precedida de un piropo lanzado por el propio Casas, quien llamó a Blanca «el icono de los iconos». Hoy en día mantienen una amistad excelente y ambos lideran el casting de un título que dará mucho que hablar en las próximas semanas.

¿De qué trata ‘En nombre de otro’? ¿Cuándo se estrena en Netflix?

La sinopsis oficial de En nombre de otro es la siguiente: «En la mañana de Nochebuena, un hombre entra en una comisaría y confiesa haber matado a dos personas… o tres. Pero detrás de su confesión se esconde una pregunta más difícil de contestar: por qué ha decidido entregarse ahora y qué pretende con su confesión. A partir de ahí, su relato no tarda en vincularse a otro crimen que parecía cerrado, y cuya resolución escapa de toda lógica».

Podremos ver otra vez juntos a Casas y a Suárez en esta historia repleta de misterio que llega al catálogo de Netflix el próximo 11 de diciembre.