El bien más preciado de Isabel Pantoja al descubierto: un anillo de dos millones pagado con el dinero de los pozos de Cantora

Cada semana y cada titular que pasa descubrimos algo nuevo sobre el pasado de Isabel Pantoja. La tonadillera ha sido uno de los nombres que más ha hecho retumbar el papel couché de nuestro país y lo ha hecho por diferentes motivos. Desde su matrimonio con Paquirri, pasando por Julián Muñoz o incluso su paso por prisión, su vida ha estado marcada por episodios que todavía hoy siguen dando que hablar. Muchas de estas historias no han llegado de la mano de sus hijos, sino de personas que formaron parte de su entorno y que, con el paso del tiempo, han decidido contar lo que vivieron. Ahora, una nueva revelación vuelve a poner el foco en el elevado nivel de vida de la cantante y en una joya de más de dos millones de euros.

Está claro que la carrera de Isabel Pantoja ha sido prolífica y que sus cientos de conciertos le han permitido amasar una importante fortuna. Eso sí, entre diamantes, bolsos de Hermès y otros artículos de lujo, el dinero parecía entrar y salir con la misma facilidad. Mientras tanto, Cantora comenzaba a mostrar signos de deterioro y el patrimonio de la tonadillera se convertía en uno de los grandes temas de conversación. La pregunta que vuelve a surgir ahora es evidente: ¿de dónde salía el dinero para mantener aquel nivel de vida?

Un repentino viaje a Rusia y un anillo de dos millones

De todas las personas que han formado parte del entorno de Isabel Pantoja y que, con el paso del tiempo, se han sentado en platós de televisión, hay una que ha aportado nuevos datos sobre algunas de aquellas adquisiciones. Se trata de Carlos Corbacho, un nombre que ha cobrado protagonismo en los últimos meses y que ha relatado detalles sobre el dinero y las compras que rodeaban a la tonadillera.

Corbacho se ha sentado en ¡De Viernes! y no ha dudado en hablar de una de las joyas más llamativas de Isabel Pantoja: un anillo de diamantes valorado en más de dos millones de euros. Para entender cómo se produjo aquella compra, hay que remontarse a julio de 2006, cuando Julián Muñoz entra en prisión. Poco después, Isabel Pantoja viaja hasta Moscú para ofrecer un concierto y, según el relato del antiguo trabajador, realiza dos visitas a su entonces pareja: una antes de viajar a la capital rusa y otra después.

Dentro de todo este viaje se produce la adquisición de la joya. Según ha explicado Corbacho, se escribió un correo electrónico a un contacto en el que se solicitaba una cantidad superior a los dos millones de euros. En el programa se mostró un correo en el que dicho contacto confirmaba la transferencia del dinero a la «joyería rusa» y solicitaba que la cantidad fuese reembolsada lo antes posible. «Lo pidieron porque sabían que Isabel Pantoja lo tenía», ha explicado. Según su versión, la cantante regresó de Rusia con el anillo puesto.

¿De dónde salió el dinero?

Aquí es donde aparece una de las revelaciones más llamativas de su relato. Cuando le preguntan quién pagó aquella joya, Corbacho responde sin rodeos: «Quien paga la joya es Julián Muñoz». Una afirmación que vuelve a poner el foco en la relación entre la tonadillera y el ex alcalde de Marbella y, sobre todo, en el dinero que manejaban durante aquella etapa.

Pero la historia no termina ahí. Cuando llegó el momento de devolver la cantidad a la persona que había realizado la transferencia a Rusia, según relata el antiguo trabajador de Isabel Pantoja, tuvieron que recurrir a un lugar muy concreto. «Fuimos a por el dinero a los pozos y allí había más de dos millones de euros en distintos tipos de billetes», ha asegurado.

Además, Corbacho ha contado que él mismo, junto a Teresa Pollo, quien fuera la mano derecha de Isabel Pantoja, participó en aquella operación. Según su relato, ambos sacaron el dinero y fueron a contarlo a casa de ella. Posteriormente, asegura que trasladó la cantidad hasta Gibraltar y se la entregó a la persona que había realizado la transferencia a la joyería rusa.

El propio Corbacho ha ido un paso más allá al hablar de aquellos años y afirmar: «Todos ayudamos a que la fortuna que Julián Muñoz tenía en prisión desapareciera». Una historia que, casi dos décadas después, vuelve a salir a la luz y que añade un nuevo capítulo al pasado de Isabel Pantoja y Julián Muñoz.