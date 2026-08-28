Arrasó en Cannes y promete ser la gran cinta europea de los próximos Oscar: primer tráiler de ‘Fjord’

El ya cercano estreno de La bola negra, tras su premio a la mejor dirección en el festival de la Croisette para Los Javis, ha ido ocupando la mayoría de portadas y noticias relacionadas con la última edición de Cannes. Sobre todo, por la pasión que esta parece estar despertando al otro lado del charco, donde la cinta de la obra inacabada de Federico García Lorca es una de las favoritas en la todavía lejana carrera hacia la alfombra roja. Sin embargo, en realidad, en el certamen autoral francés la gran ganadora fue Fjord, la película rumana que acaba de lanzar su primer tráiler y que en España será distribuida por Caramel Films y Filmin.

Dirigida por Cristian Mungiu, quien ya estuvo nominado al Globo de Oro y ganó un premio Goya a la mejor película europea por 4 meses, 3 semanas, 2 días, Fjord fue la triunfadora de la 79. ª edición de la competición cinematográfica gala, llevándose en su palmarés el Premio del Jurado Ecuménico, el FIPRESCI y, por supuesto, la consideración más relevante de todas: la Palma de Oro a la mejor película. A pesar del reconocimiento académico y de su 90% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, si desmenuzamos uno a uno los comentarios de la prensa internacional, no parece haber un consenso genuino con el trabajo de Mungiu. Pero eso no va a evitar ni por asomo que el filme no termine siendo la principal rival del melodrama de Javier Ambrossi y Javier Calvo en la categoría de mejor película internacional de las estatuillas doradas.

Tráiler de ‘Fjord’: un drama social sobre la inmigración y el choque de culturas

Según cuentas desde la propia Caramel Films, la sinopsis de Fjord es la siguiente:

«Los Gheorghiu, una devota pareja rumano-noruega, se instalan en un pueblo situado en un remoto fiordo, donde entablan una estrecha relación con sus vecinos, los Halberg. Sus hijos se hacen amigos a pesar de las diferencias en su educación. Cuando la adolescente Elia Gheorghiu aparece en el colegio con algunos moratones en el cuerpo, la comunidad se pregunta si la educación tradicional que los padres imparten a los hijos tendrá algo que ver con ello».

El reclamo internacional del casting pasa por la pareja que interpreta al matrimonio protagonista, los nominados al Oscar, Renate Reinsve y Sebastian Stan. Completando el elenco encontramos a Lisa Carlehed, Ellen Dorrit Petersen, Lisa Loven Kongsli, Henrikke Lund Olsen y Giulia Nahmany.

En el primer adelanto compartido por Neon, su distribuidora en Norteamérica, se puede apreciar la tensión y el argumento moralmente complejo que presenta la trama, manifestando los choques culturales entre naciones y las formas de entender la crianza.

¿Cuándo se estrena en España?

Los espectadores españoles todavía tendrán que esperar un poco para poder ver la película de Mungiu en las salas de cine. Fjord se estrenará en nuestro país el 15 de enero de 2027.