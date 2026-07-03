Los Javis atraviesan uno de los momentos más dulces de su trayectoria profesional, pese al drástico cambio personal que protagonizaron en 2025 con su inesperada ruptura sentimental. Tal y como ambos se prometieron, el fin de su relación no supondría un drama entre ellos ni, mucho menos, pondría en riesgo Suma Content, la productora que fundaron juntos y que hace apenas unos meses fue reconocida internacionalmente en el Festival de Cannes.

La promesa que los Javis han cumplido

La ruptura sentimental de Javier Calvo y Javier Ambrossi, anunciada en 2025, no ha alterado el rumbo de Suma Content. Más bien al contrario. La compañía continúa consolidándose como una de las productoras audiovisuales más sólidas del panorama nacional, con unas cuentas saneadas, nuevos proyectos en marcha y una hoja de ruta que confirma que su alianza profesional sigue funcionando a pleno rendimiento.

Las cifras del último ejercicio reflejan una empresa rentable y con una posición financiera muy cómoda. Aunque el beneficio descendió respecto al año anterior, hasta situarse en algo más de 315.000 euros, la facturación apenas sufrió variaciones y rozó los siete millones de euros. Además, Suma Content cerró el ejercicio con alrededor de 1,5 millones de euros de tesorería y prácticamente sin deuda bancaria, una situación que evidencia la buena salud económica de una compañía que, en apenas cinco años, se ha hecho un hueco entre las grandes productoras españolas.

Ese equilibrio financiero permitirá, además, volver a retribuir a sus socios. La empresa propone repartir 300.000 euros en dividendos con cargo al beneficio obtenido en 2025, después de haber distribuido durante el ejercicio anterior 650.000 euros correspondientes a las ganancias de 2024. Un movimiento que refleja la confianza de la dirección en la estabilidad del negocio y en su capacidad para seguir creciendo sin comprometer futuras inversiones.

Y es que el calendario de Suma Content llega cargado de proyectos. La productora ya tiene aseguradas varias producciones para 2026, entre ellas Las Vecinas, para Atresplayer, y Crimen en España, en colaboración con Buendía Estudios. A estos títulos se suma la coproducción internacional de Las malas, dirigida por el cineasta argentino Armando Bo, además del recorrido de La bola negra, la película que valió a Javier Calvo y Javier Ambrossi el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

En paralelo, la compañía también ha reforzado su estructura con incorporaciones en puestos estratégicos. Jorge Pezzi, procedente de Movistar Plus+, se ha sumado como consejero delegado, mientras que Cristina Ramos asume la dirección ejecutiva de Contenidos, una reorganización con la que Suma Content busca afrontar una nueva etapa de crecimiento.

Todo ello llega, además, en un momento especialmente simbólico. Estas cuentas corresponden al primer ejercicio completo tras la ruptura sentimental de Los Javis, quienes dejaron claro desde el primer momento que el fin de su relación no supondría el final de su proyecto empresarial. Un año después, los resultados parecen confirmar aquella promesa: su alianza profesional no solo se mantiene intacta, sino que atraviesa uno de sus mejores momentos.