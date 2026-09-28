Angelina Jolie compró 39 hectáreas en Camboya y lleva 23 años protegiendo un bosque con 200 especies

La actriz Angelina Jolie se ha convertido en una de las más famosas de Hollywood. Angelina Jolie ha trabajado en más de 45 películas y ha recibido a lo largo de su carrera dos Oscar, el primero a mejor actriz de reparto por su interpretación en la película Inocencia interrumpida en 1999 que protagonizó con Winona Ryder y el segundo un premio honorífico Jean Hersholt en 2013. También esta actriz ha sido galardonada con tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores. Además de su carrera cinematográfica, la actriz Angelina Jolie es conocida también por su defensa de diferentes causas humanitarias. La actriz fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR en 2003 por su compromiso y trabajo humanitario y desde 2012 Angelina Jolie es Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Como parte de esta labor humanitaria, la actriz durante años ha liderado la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres en las guerras y ha visitado más de 40 zonas entre las que se encuentran Libia, Bosnia, Haití, Congo, Siria o Irak. Otro de los grandes intereses de Angelina Jolie es la situación de Camboya, el país de nacimiento de Maddox, su hijo adoptado. La actriz gracias a esta circunstancia conoció los problemas de desarrollo que tenía este país y se interesó sobre todo la situación del bosque de Samlaut en donde viven muchas especies animales y vegetales, incluido el elefante asiático, que es considerada en la actualidad una especie en peligro de extinción.

Hay que tener en cuenta que el bosque de Samlaut tiene una extensión de más de 60,9 hectáreas y se encuentra entre las provincias de Battambang y Pailin. Entre sus problemas se encuentran la caza furtiva, la tala ilegal y la degradación medioambiental.

El proyecto de Angelina Jolie en Camboya

En 2003 la actriz decidió crear la Fundación Maddox en 2003 con el objetivo de trabajar junto a las comunidades locales para limpiar las zonas más afectadas de Camboya. Esta organización compró 39 hectáreas de tierra y en la actualidad también pretende «apoyar a las comunidades de la región de Samlout, en Camboya, en sus esfuerzos por fortalecer la conservación sostenible, la agricultura, la salud y la educación infraestructuras».

La fundación se ocupa de ofrecer empleo a la población local para implementar prácticas agrícolas sostenibles y para ayudar a proteger el bosque y preservar sus especies y lograr convertirlo en una reserva protegida. Gracias a esta fundación, además, se han creado centros de salud y escuelas en la región para proporcionar formación a los jóvenes y poblaciones locales.

Incluso la fundación tomó la polémica decisión de contratar a antiguos cazadores furtivos como guardabosques para que abandonen su actividad. La actriz Angelina Jolie ha sido recompensado por el gobierno de este país concediéndole la ciudadanía camboyana en 2005.

La carrera cinematográfica de la conocida actriz

Angelina Jolie nació el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles y a los 15 años ya trabajaba como modelo y comenzó a aparecer en vídeos musicales de grupos y cantantes como Meat Loaf, Lenny Kravitz o Lemonheads. Hija del también actor Jon Voight, con el que mantiene una relación muy complicada, comenzó actuando con él en 1982 y su primer papel fue en la película Cyborg 2 en 1993.

Su primer papel como protagonista lo obtuvo en 1995 en Hackers y en 1997 en la polémica cinta George Wallace. Su gran oportunidad le llegó con la película Inocencia interrumpida con la que obtuvo un premio Oscar como mejor actriz de reparto.

La actriz también es conocida por haber interpretado el papel de Lara Crof en la película Lara Croft: Tomb Raider (2001) que está basada en el famoso videojuego. Este papel lo volvió a interpretar en la cinta de acción Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida en 2003. Además, 2005 interpretó en la comedia Sr. y Sra. Smith el papel de Jane Smith junto al actor Brad Pitt, que luego se convirtió en su marido.

A partir de ese momento la actriz se convirtió en una de las mejor pagadas de Hollywood y entre las películas que ha protagonizado en la primera década del 2000 destacan El buen pastor (2006), Un corazón invencible (2007), Beowulf (2007), Kung Fu Panda (2008), Se busca (2008) o El intercambio (2008).

En la segunda y tercera década de los 2000 la actriz ha trabajado en películas como El turista (2010) con Johnny Depp, Kung Fu Panda 2 (2011), Maléfica (2014), Frente al mar (2015), Kung Fu Panda 3 (2016), Érase una vez… (2020), El magnífico Iván (2020), Aquellos que desean mi muerte (2021) o Eternals (2021), entre otras.

Las últimas veces que hemos visto a Angelina Jolie en la gran pantalla ha sido este año en el drama Alta costura dirigido por Alice Winocour y en 2024 en el biopic Maria de Pablo Larraín en el que dio vida a la cantante de ópera Maria Callas.