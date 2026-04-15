La actriz Ruby Rose denuncia a Katy Perry por agresión sexual: «Me frotó su asquerosa vagina y vomité a chorros»

La Policía del estado de Victoria, en Australia, ha confirmado este miércoles la puesta en marcha de una investigación a Katy Perry como presunta autora de una agresión sexual denunciada por Ruby Rose. La actriz australiana, conocida por su papel en Orange Is the New Black o Batwoman, acusa a la cantante estadounidense de un episodio ocurrido en el año 2010, en una discoteca del centro de Melbourne.

Las autoridades han comunicado la investigación después de que Ruby Rose hiciera pública su denuncia en redes sociales, donde la actriz también se refirió a las consecuencias que sufrió debido a los hechos denunciados, que «tardó años en procesar» y, por tanto, en poder contarlo.

Ruby Rose explicó en su cuenta de Threads que se disponía a entrar en una comisaría para consultar si los hechos se podían investigar o si habían prescrito. Según el relato recogido en la denuncia, en el momento del suceso la actriz tenía 20 años y se encontraba apoyada sobre el regazo de una amiga cuando Katy Perry se le acercó. «Se agachó, se bajó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe, y vomité a chorros sobre ella», narró.

En un principio, aclaró, se dispuso a contarlo, pero finalmente se arrepintió y justificó lo ocurrido como una «anécdota de una borrachera» porque «no sabía cómo manejarlo de otra forma». Estuvo callada durante años, indicó, «demasiado asustada para tomar las medidas necesarias» porque «el sistema rara vez funciona».

Ruby Rose se refirió a su experiencia en redes sociales: «Exploté a altas horas de la noche, después de despertarme con flashbacks por el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Necesitaba protegerme porque no tengo una red de apoyo, pero sé que no me ayudo a mí misma ni a quienes han pasado por algo similar con esta actitud».

La australiana también agradeció a quienes han compartido sus historias, similares a la de ella, y en especial «a quienes han pasado por el doloroso proceso policial y judicial». Finalmente, la actriz informó de que había terminado con todo el papeleo de la denuncia y, dado que el caso está en manos de las autoridades, no podrá hacer más comentarios al respecto ni hablar sobre las personas indicadas, aunque no por ello quiere que «parezca» que está «ignorando todos los mensajes de apoyo», sino que se limita a cumplir con la indicaciones policiales. Ahora sí, subrayó, puede «comenzar su proceso de sanación».

Por su parte, Katy Perry ha negado las acusaciones a través de un comunicado que su representante ha hecho llegar a Variety. En éste alude a Rose como un personaje con «un historial muy documentado lleno de graves acusaciones públicas ejercidas en las redes sociales contra varias personas», aunque todas fueron «negadas repetidamente por los implicados».