Postureo en el desierto: los looks menos acertados de las ‘influencers’ en Coachella

Coachella ha vuelto y, como cada año, el Empire Polo Club de Indio, California, es el hogar de uno de los festivales de música más grandes del mundo. Su cartel es uno de los más ansiados de su cartelera y los artistas anhelan entrar en él, puesto que es uno de los mayores privilegios en la música. Su entorno se rodea de algunas de las caras más referentes del panorama internacional, incluyendo varias influencers españolas. Hemos visto muchos estilismos que nos han gustado, pero otros han pasado la línea de lo excesivo o incluso algunos que no entendemos. Analizamos los más irreverentes.

Marta Díaz

En los diferentes días que la creadora de contenido ha estado en Coachella, nos ha deslumbrado con más de un estilismo. El dress code es como una regla no escrita, pero hay uno que nos ha descuadrado. Lo primero que vemos es una máscara cubriendo la boca que, hemos de admitir que es acertado, puesto que Coachella se celebra en medio de un desierto y así evita que el polvo entre por la boca. En esta imagen lleva un sujetador de cuentas negro, con una cruz, con aspecto de pesar. Además, lo complementaba con un short con flecos de cuero en el mismo color. Eso sí, en otra foto que comparte, lleva un look mucho más apropiado con una estética cowboy.

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Marina Rivers

Hemos de admitir que es una de las creadoras de contenido que más nos gusta. Es natural y su manera de comunicar es única. El estilismo que ha escogido para Coachella nos ha atraído, pero nos causa sentimientos encontrados. Es verdad que el total deja la cultura española en alza y, como bien afirma en Instagram: «En mi Spanish girl era». Con una ropa interior de encaje a la vista, se ha puesto un corsé transparente por encima, con una falda abullonada y una chaqueta de corte torero. Para finalizar, un sombrero cordobés. El concepto no está mal, pero hay piezas que sobran.

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Andrea Garte

La creadora de contenido ha demostrado, junto a Abril Cols, que el mundo de los negocios no se le da mal. Previamente tenía una marca de calzado de éxito, pero su nueva aventura empresarial es en Andorra, con un local especializado en matcha, llamado Balanzen. Un sitio donde personas de toda España viajan para degustarlo. No se ha querido perder esta edición de Coachella y lo ha hecho con varios looks. En general, no han estado mal, muy con la tónica del evento, pero si tenemos que posicionarlos en diferentes puestos, este se queda el último. El conjunto vaquero DIY podría encajar, pero lo que no nos ha cuadrado son las Moon Boots de nieve en blanco roto.

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Laura Rouder

Cuando vemos vestidos en Coachella, siempre suelen estar incorporados en looks con aires vaqueros. En este caso, Lauda Rouder no ha acertado. En esta etapa, Karol G ha optado por hacer todo muy colorido y tropical. La creadora de contenido le ha querido dar un toque diferente a lo que se habitúa y en sus otras propuestas ha acertado, pero quizás la de la combinación azul no ha sido la más indicada para el festival.

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Denise Bobe

Ese estilismo se encuentra entre el acierto y el error. El short vaquero es uno de los uniformes clásicos de Coachella y muy adecuado para las temperaturas que hay en medio del desierto de California. El top tiene la forma perfecta, realzando su cuerpo, pero quizás los cristales no son lo más acertado. Por otro lado, el pantalón lleva una especie de sobretela de puntilla, a juego con el gorro. No nos termina de disgustar, pero la combinación se nos sigue quedando extraña.

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Lele Pons y Hannah Stocking

La influencer de origen venezolano nunca decepciona con sus looks y, en esta edición de Coachella, han ido en conjunto. Los mini pantalones vaqueros protagonizan muchos de los outfits del festival californiano, pero estas han ido más allá. Con un top con atisbos dorados, cada una lleva una superposición que nos recuerda a la de Jenna Ortega de Givenchy en los premios Grammy. En este caso, cambiaron las joyas por fotos de ambas en otros años del festival. Lo que sí hemos de admitir es que es un atuendo divertido.