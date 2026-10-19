Victoria’s Secret 2026: la bienvenida de Giselle Bündchen, Tate McRae se marca un Karol G y Kylie Jenner llevando el ‘Fantasy Bra’

Después de varios años fuera de la pasarela, el Victoria’s Secret Fashion Show volvió a escena en 2023 y, este 2026, celebra su tercera edición desde aquel esperado regreso. La marca ha vuelto a reunir a algunas de las supermodelos más reconocidas del mundo, con sus icónicas alas, conjuntos de lencería y actuaciones musicales que convierten el desfile en mucho más que una presentación de moda. Si el año pasado fue Karol G quien sorprendió al actuar y convertirse en uno de los grandes reclamos de la noche, esta edición ha contado con Tate McRae, Megan Thee Stallion, Megan Moroney y Katseye. Entre los nombres que han protagonizado la pasarela destacan Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel y Bella Hadid. Pero había una sorpresa reservada para el final: el regreso del mítico Fantasy Bra.

Durante años, el desfile de Victoria’s Secret fue uno de los grandes acontecimientos de la industria de la moda. Las alas, la música y la presencia de las top models más cotizadas crearon una fórmula que convirtió la lencería en un espectáculo aspiracional. Sin embargo, en 2018 todo se detuvo. La caída de la audiencia y las ventas, las críticas al modelo de la marca y la controversia por los vínculos de su fundador, Leslie Wexner, con el pedófilo Jeffrey Epstein contribuyeron a una crisis de imagen que terminó alejando el desfile de la pasarela durante varios años. En 2024 regresó con una propuesta renovada y, dos años después, la firma vuelve a apostar por sus códigos más reconocibles. Así ha sido el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

La alfombra rosa de Victoria’s Secret 2026

Antes de que comenzara el espectáculo, la alfombra rosa se convirtió en el primer escaparate de la noche. Entre los rostros conocidos que pasaron ante las cámaras estuvo Dylan Sprouse, el actor de Hotel, dulce hotel, que habló sobre su reciente paternidad junto a Barbara Palvin, una de las modelos que después desfilaría. También acudió Vanessa Bryant, viuda de la estrella de la NBA Kobe Bryant, con una camisa de inspiración pijamera de Dior que conectaba con el universo de la firma de lencería. Lisa Rinna, habitual de los eventos de moda, se sumó a la cita con un estilismo rosa, uno de los colores más ligados a la identidad de Victoria’s Secret. Sin embargo, una de las grandes protagonistas de la noche acabaría siendo Nicole Kidman, que también se dejó ver en el evento.

Gisele Bündchen vuelve y da la bienvenida

El nombre de Gisele Bündchen sigue ligado a la época dorada de Victoria’s Secret. Durante años fue uno de los ángeles más emblemáticos de la firma y su imagen continúa asociada a aquellos desfiles que marcaron una época. En esta edición, su presencia en la bienvenida sirvió para recuperar parte de ese espíritu. Con un fondo idílico y sentada en un sofá, la modelo brasileña lanzó una pregunta que ya forma parte de la historia del espectáculo: «Are you ready for the show?».

Bella Hadid, Doutzen Kroes y Adriana Lima abren la pasarela

El desfile arrancó con Bella Hadid, una de las modelos con mayor proyección internacional de su generación. A partir de ahí, la pasarela fue recuperando algunos de los nombres más reconocibles de la marca, con Paloma Elsesser, Candice Swanepoel, Adriana Lima y Doutzen Kroes entre las protagonistas. Los aplausos acompañaron cada salida y las modelos respondieron con los gestos clásicos del espectáculo, desde los besos lanzados a cámara hasta las poses que han convertido el desfile en un fenómeno visual.

Bárbara Palvin también formó parte de la cita después de convertirse en madre hace apenas unas semanas. En esta primera parte, el rosa tuvo un papel destacado, con un guiño al color más reconocible de la firma y las alas desplegándose para dar paso a los conjuntos de lencería.

barbara palvin walks for the 2026 victoria’s secret fashion show https://t.co/ZmsNU7R4bP — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) October 18, 2026

La música corrió a cargo de Megan Moroney, que aportó el toque country a un comienzo que buscaba combinar tradición y renovación. Entre los nombres históricos, las nuevas incorporaciones y el regreso de los códigos clásicos, Victoria’s Secret empezó a dejar claro que no quería renunciar a su identidad.

Tate McRae se marca un Karol G

Tate McRae llevó el pop a la pasarela con una actuación en la que la música y la lencería compartieron protagonismo. La artista apostó por un conjunto rojo con brillo y cortes estratégicos, una elección que recordó al estilismo que Karol G lució durante el desfile del año anterior. La colombiana había optado por un mono de encaje, mientras que McRae se decantó por una propuesta más brillante, con un punto festivo que evocaba incluso la estética navideña.

Tate McRae walks at the Victoria Secret Fashion Show #VSFashionShow https://t.co/IDmPPw9hzX — BOB (@bobussyy) October 19, 2026

Durante su actuación, Gigi Hadid se incorporó a la pasarela con un conjunto en el que los tonos pastel convivían con detalles rojos y púrpuras. Una combinación que anticipaba una de las líneas estéticas más repetidas de la noche: los colores suaves, el encaje y una sensualidad menos explícita que en otras etapas del desfile.

Una propuesta más comedida y el exceso de PINK

La lencería volvió a demostrar que no todo depende de los conjuntos más atrevidos. En esta edición, los tonos pastel tuvieron un peso importante, con encajes en azul claro, rosa y amarillo suave. También hubo espacio para camisones largos y cortos, además de prendas elegantes que ampliaban la propuesta más allá del clásico sujetador y la braguita. La sensación fue la de una colección que apostaba por la delicadeza y que avanzaba sobre seguro. Frente a los diseños más arriesgados de otras ediciones, esta parte del espectáculo se apoyó en una paleta suave y en siluetas que buscaban combinar sensualidad y sofisticación.

elsa hosk walks for Victoria Secret Fashion Show #VSFashionShow https://t.co/8cQj5DIrEJ — Mika⋆·˚🪽 (@slowdussk98) October 18, 2026

El cambio llegó con Pink, la línea más joven y urbana de la marca. Con Katseye como acompañamiento musical, el desfile se llenó de brillos, estampados, rosas neón y contrastes con negro. Las chaquetas bomber y los conjuntos de chándal de terciopelo recordaron a la estética de Juicy Couture, mientras que los calcetines sin puntera combinados con tacones aportaron uno de los detalles más llamativos. Aquí no había lugar para la discreción: el lema parecía ser que más es más.

gabriela moura walking the runway at the 2026 victoria’s secret fashion show. https://t.co/StXFaFdQlW — 21 (@21metgala) October 19, 2026

Irina Shayk y Rosie Huntington-Whiteley, dos nombres históricos

Irina Shayk, ex pareja de Cristiano Ronaldo, fue una de las modelos reservadas para el tramo final. La rusa apareció con un conjunto de lencería blanca y las alas, uno de los elementos que el público sigue esperando en cada edición. Su salida fue recibida con vítores, en una muestra de que los nombres vinculados a la historia del desfile siguen teniendo un peso especial.

También destacó Rosie Huntington-Whiteley, que regresó a la pasarela de Victoria’s Secret dos décadas después de su debut. Su presencia añadió otro punto de nostalgia a una edición que ha querido combinar rostros nuevos con modelos que ayudaron a construir la imagen de la firma.

Kylie Jenner sorprende con el Fantasy Bra

La gran sorpresa llegó con Kylie Jenner. La pequeña del clan Kardashian cumplió uno de sus sueños al debutar en la pasarela de Victoria’s Secret con el esperado Fantasy Bra, una de las piezas más emblemáticas de la historia de la marca. El sujetador, diseñado en colaboración con Jacob & Co., está elaborado con piedras preciosas y diamantes y recupera una tradición que llevaba ocho años sin aparecer en el desfile. En primera fila, Kris Jenner y Timothée Chalamet acompañaron a Kylie en uno de los momentos más comentados de la noche. La aparición de la empresaria con una pieza concebida como joya y no solo como lencería convirtió el cierre en uno de los grandes reclamos de la edición.

KYLIE JENNER at the Victoria secret fashion show looking STUNNING and the wings??? holyy https://t.co/5sxFvnb3dC — e⋆ ݁ ˖Ი𐑼ֶָ֢ (@code1nqueen) October 19, 2026

Tras las críticas que acompañaron el desfile del año pasado, Victoria’s Secret ha vuelto a desplegar buena parte de su artillería: ángeles históricos, nuevas estrellas y una pieza icónica que llevaba años fuera de la pasarela.