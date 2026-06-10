Prada diseña esta prenda para los astronautas de la NASA que viajarán a la Luna: lleva tubos de refrigeración y sistemas de ventilación

Una prenda esencial para sobrevivir en la Luna

Aunque la noticia pueda hacer pensar en un traje espacial firmado por una gran marca de moda, la realidad es mucho más compleja. Prada ha participado en el desarrollo del denominado Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), una especie de mono ajustado que los astronautas llevarán bajo el traje espacial principal.

Su función es crucial. En la superficie lunar las temperaturas pueden variar de forma extrema y el cuerpo humano necesita sistemas avanzados para mantener una temperatura estable. Este innovador diseño incorpora una red de tubos tejidos en el propio tejido por los que circula líquido refrigerante, ayudando a disipar el calor corporal generado durante las actividades extravehiculares. Además, otros conductos permiten la ventilación y el suministro de oxígeno, contribuyendo también a eliminar el dióxido de carbono exhalado por los astronautas.

La prenda supone una evolución respecto a generaciones anteriores de trajes espaciales e incluso incorpora sistemas de respaldo para garantizar la refrigeración en caso de fallo del circuito principal.

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Cuando la alta costura se encuentra con la ingeniería espacial

La colaboración entre Prada y Axiom Space puede parecer sorprendente a primera vista, pero tiene una lógica técnica detrás. La firma italiana cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de materiales avanzados, tejidos técnicos y procesos de confección de alta precisión, conocimientos que resultan especialmente útiles en un entorno tan exigente como el espacio.

Según explicaron los responsables del proyecto durante la presentación en Nueva York, la aportación de Prada ha sido determinante en aspectos relacionados con el diseño del tejido, la selección de fibras especializadas y la comodidad ergonómica de la prenda.

La marca también ha contribuido con su experiencia en técnicas avanzadas de tejido que permiten integrar los conductos de ventilación sin comprometer la movilidad del usuario.

El resultado es una pieza que combina rendimiento técnico y diseño sofisticado. Algunos detalles, como las mangas con abertura para los pulgares o ciertos acabados inspirados en el universo estético de la firma italiana, reflejan la influencia de la moda en una prenda concebida para soportar condiciones extremas.

Artemis y el regreso de la humanidad al satélite

El traje desarrollado por Prada y Axiom está pensado para integrarse en el sistema AxEMU, que utilizarán los astronautas de las futuras misiones del programa Artemis. Este ambicioso proyecto de la NASA busca devolver seres humanos a la superficie lunar más de medio siglo después de las históricas misiones Apolo.

Los nuevos trajes han sido diseñados específicamente para afrontar los desafíos del polo sur lunar, una región de enorme interés científico por la posible presencia de hielo de agua y recursos que podrían facilitar futuras exploraciones. Las condiciones ambientales son especialmente duras, por lo que cada capa del equipamiento resulta esencial para garantizar la seguridad de la tripulación.

En este contexto, la aportación de Prada va mucho más allá de la estética. La compañía italiana ha demostrado que la experiencia adquirida durante décadas en el desarrollo de prendas técnicas puede tener aplicaciones impensables hace apenas unos años. Lo que comenzó como una firma especializada en marroquinería de lujo ha terminado convirtiéndose en un socio tecnológico capaz de participar en uno de los proyectos científicos y de exploración más ambiciosos del siglo XXI.