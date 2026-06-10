Prada diseña esta prenda para los astronautas de la NASA que viajarán a la Luna: lleva tubos de refrigeración y sistemas de ventilación
La relación entre moda y tecnología nunca había llegado tan lejos. Si durante décadas las firmas de lujo han buscado innovar en tejidos, materiales y procesos de fabricación para conquistar las pasarelas, ahora el siguiente escenario está a casi 400.000 kilómetros de la Tierra. La casa italiana Prada ha dado un paso inesperado al presentar, junto a la empresa aeroespacial Axiom Space, una prenda diseñada para los astronautas de la NASA que participarán en las futuras misiones lunares del programa Artemis. Lejos de tratarse de una simple colaboración estética, el proyecto demuestra cómo el conocimiento desarrollado en la industria del lujo puede convertirse en una herramienta clave para la exploración espacial y abre una nueva etapa en la que la moda aspira a conquistar el espacio exterior.