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Prada diseña esta prenda para los astronautas de la NASA que viajarán a la Luna: lleva tubos de refrigeración y sistemas de ventilación

Cielo despejado y grandes montañas rojas: salen a la luz las imágenes de Marte tomadas por la NASA

Una ola de 20 metros asusta a la NASA: la imagen captada por un satélite que ha dejado a los expertos sin palabras

traje astronauta prada
(Foto: Prada)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

La relación entre moda y tecnología nunca había llegado tan lejos. Si durante décadas las firmas de lujo han buscado innovar en tejidos, materiales y procesos de fabricación para conquistar las pasarelas, ahora el siguiente escenario está a casi 400.000 kilómetros de la Tierra. La casa italiana Prada ha dado un paso inesperado al presentar, junto a la empresa aeroespacial Axiom Space, una prenda diseñada para los astronautas de la NASA que participarán en las futuras misiones lunares del programa Artemis. Lejos de tratarse de una simple colaboración estética, el proyecto demuestra cómo el conocimiento desarrollado en la industria del lujo puede convertirse en una herramienta clave para la exploración espacial y abre una nueva etapa en la que la moda aspira a conquistar el espacio exterior.

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