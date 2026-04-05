Las sandalias que elevan tu look en las bodas de este verano 2026 y combinan con cualquier color a un precio de risa

Si vas a un evento este verano, debes tener estas sandalias. Mary Paz presenta las sandalias en las bodas de este verano 2026. Con un diseño abierto permite la transpiración del pie, algo fundamental en los meses más cálidos. La hebilla asegura la sujeción, evitando que el calzado se desplace o genere incomodidad al andar. Este tipo de soluciones simples pero efectivas marcan la diferencia frente a modelos más vistosos pero poco prácticos.

Con su diseño elegante y atemporal, su estructura ergonómica y su versatilidad estética, estas sandalias están destinadas a ocupar un lugar privilegiado en el armario estival de muchas mujeres. Porque caminar con estilo no tiene por qué ser incómodo ni caro, y Marypaz lo demuestra temporada tras temporada. En un contexto donde la moda se vuelve cada vez más funcional, este tipo de calzado se convierte en un verdadero comodín estival.

Las sandalias para las bodas de este verano 2026

Este modelo de Marypaz encaja perfectamente con el auge de la moda funcional, una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años y que prioriza la comodidad sin sacrificar la estética. Según el European Fashion Alliance, una de las claves de la moda contemporánea es ofrecer productos que se adapten a distintos contextos del día a día.

Para una boda, la marca apuesta por modelos versátiles que puedan utilizarse tanto en celebraciones navideñas como en eventos posteriores. Los precios de Marypaz destacan por ser asequibles, permitiendo renovar el armario sin grandes inversiones.

Sandalia tacón flor

Altura del tacón: 8 cm.

Sandalia de mujer metalizado dorado. Detalle de flor. Altura del tacón: 8 cm.

Corte: 100% poliuretano. Forro: 100% poliuretano. Planta: 100% poliuretano. Suela: 100% tpu

El poliuretano es un material ligero y duradero, ideal para un uso prolongado durante celebraciones festivas. Además, permite una limpieza sencilla, algo fundamental en zapatos destinados a eventos especiales.

Dos colores

Estas sandalias están en dos tonos enigmáticos: dorado y plateado.

Looks para las sandalias en las bodas de este verano 2026

Falda midi plisada, combinada con un jersey fino o top elegante.

Traje de dos piezas en tonos neutros, ideal para un estilo moderno y refinado.

Vestido midi en color negro o rojo

Accesorios: clutch dorado, negro o burdeos para un conjunto equilibrado.

Otras sandalias Mary Paz

Sandalia tacón tiras

Altura del tacón: 7 cm.

Sandalia plataforma dorada

Altura del tacón: 6,5 cm.

Zapato tacón destalonado hebilla

Altura del tacón: 5,5 cm.

Zapato tacón destalonado efecto charol rosa

Altura del tacón: 5,5 cm.

Zapato tacón tiras cruzadas

Color: dorado

Zapato tacón de mujer efecto ante color negro. Altura del tacón: 5,3 cm.

Cuidados para prolongar la vida de tus sandalias

Para mantener tus sandalias en óptimas condiciones durante más tiempo, es importante seguir algunas pautas básicas de cuidado.

Evita el contacto con agua

Aunque el poliuretano es resistente, el exceso de humedad puede deteriorar los materiales.

Limpieza regular

Usa un paño húmedo suave para limpiar la superficie. No uses productos abrasivos ni cepillos duros que puedan dañar el acabado.

Guárdalas en un lugar seco y ventilado

No las dejes expuestas al sol directo durante largos periodos para evitar el desgaste prematuro del color y los materiales.

Alterna su uso

Para preservar la forma de la plantilla acolchada y evitar el desgaste excesivo, alterna su uso con otros calzados.

Revisa el estado de la suela y plantilla

Con el tiempo, la suela de caucho puede desgastarse, especialmente si usas las sandalias en exteriores. Inspecciona de forma periódica el estado de la suela y la plantilla.

Si notas zonas irregulares, desgaste o pérdida de agarre, considera llevarlas a un zapatero para su reparación o recambio. Así evitarás que se deterioren más o que te causen molestias al caminar.

Almacenaje correcto

Guarda las sandalias en un lugar seco y ventilado para prevenir que se deformen. Evita apilarlas o guardarlas en lugares donde puedan dañarse.

Cuando no estés usando las sandalias, guárdalas en un lugar fresco y seco. Si es posible, coloca un poco de papel o tela dentro de las sandalias para que mantengan su forma.

Cuidado de las hebillas

Las hebillas metálicas pueden oxidarse con el tiempo, por lo que es recomendable limpiarlas con un paño seco y suave para mantener su brillo.

Mary Paz, marca de confianza de zapatos

Entre las marcas que mejor interpretan esta tendencia destaca Marypaz, reconocida por ofrecer calzado original, actual y de calidad a precios accesibles.

Se trata de una marca española consolidada en el sector del calzado femenino, reconocida por ofrecer diseños actuales a precios competitivos. Su filosofía se basa en acercar las últimas tendencias a todo tipo de público, sin renunciar a la comodidad ni a la funcionalidad.