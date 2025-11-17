Parecen de lujo, pero estos zapatos son de Marypaz: elegantes, baratos y pegan con todo

Esta temporada, los zapatos estilo merceditas regresan con fuerza, reinventándose con acabados modernos como el efecto charol, que aporta brillo, elegancia y un toque vintage irresistible. Este diseño clásico vuelve a ser protagonista en pasarelas y looks urbanos, convirtiéndose en un imprescindible para quienes buscan estilo sin renunciar a la comodidad. estos Estos zapatos son de Marypaz, dentro de su selección más destacada: los Zapatos tacón doble hebilla, una propuesta versátil y sofisticada que combina funcionalidad, diseño y un precio atractivo de 29,99 euros.

El diseño de estos zapatos incorpora una doble hebilla que aporta sujeción y un toque distintivo, manteniendo un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno. Cuentan, además, con un cómodo tacón de 4,4 centímetros, ideal para llevar durante todo el día sin renunciar a la estabilidad. En cuanto a su composición, presentan materiales resistentes y fáciles de mantener: corte 100% poliuretano, forro 100% poliuretano, plantilla 100% poliuretano y suela 100% goma. Gracias a su versatilidad, estos zapatos pueden combinarse con vestidos midi, faldas plisadas, pantalones rectos, jeans mom o looks más formales.

Para mantener los zapatos de tacón en perfecto estado, se recomienda limpiarlos con un paño suave, evitar la humedad excesiva y guardarlos en un lugar seco para prolongar su vida útil.

Hablamos de una de las marcas españolas más reconocidas dentro del sector del calzado femenino, con una trayectoria que destaca por su capacidad de combinar estilo, comodidad y tendencia en cada colección.

Desde sus inicios, la firma ha apostado por ofrecer diseños originales inspirados en las últimas tendencias de moda, adaptándolos a las necesidades reales del día a día. Su objetivo ha sido siempre acercar la moda a todas las mujeres, ofreciendo productos que se adaptan a distintos estilos y edades, sin perder la esencia moderna que caracteriza a la marca.

Una de sus grandes fortalezas es su excelente relación calidad-precio. La marca consigue ofrecer materiales resistentes, diseños actuales y acabados cuidados a precios asequibles, lo que la convierte en una opción ideal para renovar el armario cada temporada sin realizar grandes inversiones.

Estos zapatos son de Marypaz: todas sus características

Este modelo reúne una serie de características que lo convierten en una opción ideal tanto para el día a día como para ocasiones más especiales:

Estilo merceditas, un clásico renovado y muy tendencia.

Detalle de doble hebilla que aporta sujeción y un toque distintivo

Color negro, elegante y combinable con todo. También disponible en color marrón, ideal para looks más cálidos o de otoño.

Tacón de 4,4 cm., cómodo, estable y perfecto para jornadas largas.

La composición de los zapatos del momento

Los materiales de este modelo han sido seleccionados para garantizar resistencia, durabilidad y un acabado impecable:

Corte: 100% poliuretano.

Forro: 100% poliuretano.

Plantilla: 100% poliuretano.

Suela: 100% goma

El poliuretano utilizado en el exterior, el interior y la plantilla ofrece un acabado suave, brillante y resistente, mientras que la suela de goma asegura una pisada cómoda y estable.

Ideas de outfits para combinar estos zapatos son de Marypaz

Una de las ventajas de este modelo es su versatilidad. Gracias a su diseño clásico, su tacón cómodo y su acabado en charol, puede adaptarse a una amplia variedad de estilismos. Algunas ideas de outfits organizadas en lista incluyen:

Look casual

Jeans rectos o mom fit

Camiseta básica blanca

Cárdigan de punto oversize

Bolso bandolera pequeño

Los zapatos aportan un toque pulido al look más casual.

Look elegante para la oficina

Pantalón de pinzas negro o beige

Camisa fluida en tono neutro

Blazer estructurado

Reloj metálico y bolso tipo tote

Las merceditas en charol elevan la formalidad sin perder comodidad

Look romántico y femenino

Vestido midi estampado o liso

Cinturón fino para marcar la cintura

Bolso pequeño de asa corta

Diadema o accesorios delicados

El charol aporta un toque vintage perfecto.

Look nocturno con personalidad

Falda satinada negra o burdeos

Top ajustado de tirantes o blusa semitransparente

Chaqueta de cuero

Pendientes llamativos

El efecto charol se convierte en protagonista del outfit.

Look minimalista y moderno

Pantalones rectos en tonos crema

Camiseta básica de algodón

Gabardina beige o negra

Gafas de sol rectangulares

Un conjunto sencillo que destaca gracias al brillo de los zapatos

Cuidados para conservar estos zapatos

Para asegurar que los zapatos se mantengan en perfectas condiciones durante mucho tiempo, es recomendable seguir algunos cuidados: